Dua Lipa demuestra que las chamarras de cuero seguirán en tendencia durante este invierno 2022

Las chamarras de cuero se volvieron un clásico durante el otoño que no podía faltar en el armario de todas las personas interesadas en la moda, sin embargo, se tenía la creencia de que con la llegada del invierno esta tendencia llegaría a su fin, algo que afortunadamente no sucederá, según nos lo ha demostrado una de las artistas favoritas del momento, quien además de talentosa, tiene un excelente gusto en cuanto a moda, y sí, nos referimos a la bella Dua Lipa.

Pues fue apenas esta tarde que Dua Lipa compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la cual se le puede ver utilizando una chamarra de cuero negra, la cual además de sentarle perfecto a todos los estilos, es genial por su versatilidad, pues así como puede verse bien con un outfit casual, puede ser el contraste ideal en un look formal.

En este caso, la intérprete de "New Rules" optó por inclinarse por la primera vertiente, ya que utilizó su chamarra con una blusa blanca con escote profundo, creando así la clásica combinación de colores que además de nunca fallar, le sienta perfecto a todos los tonos de piel.

Así lleva Dua Lipa la tendencia de las chamarras de cuero

Así que si eres fanática de la onda rockabilly es un placer informarte que todo parece indicar que las chamarras de cuero seguirán vigentes durante este invierno 2022, así que si quieres protegerte del clima intempestivo y verte con estilo, esta prenda de ropa es una excelente opción.

Pues, aunque técnicamente el invierno arribará hasta el próximo 21 de diciembre, los frentes fríos ya comienzan a sentirse, prueba de ello son las congeladas noches que estamos viviendo en la Ciudad de México y en otras entidades, donde las temperaturas ya comenzaron a bajar.

Pero incluso si no hace frío, las chamarras de cuero siempre son un complemento perfecto para todos los looks, así que no tienes porqué dejarlos de usar al concluir este otoño, el cual, estuvo lleno de tendencias que seguirán estando vigentes en lo que resta del año, tal y como nos demuestra Dua Lipa con este y otros de sus icónicos atuendos.

