Dua Lipa paraliza la red con un ajustado traje de baño

Dua Lipa es una cantante, modelo y empresaria británica que es considerada como una de las artistas más importantes de la actualidad y que ha logrado conquistar a todo su público no sólo con sus canciones, sino también con su belleza. La intérprete de ‘Levitating’ se encuentra descansando luego de lo que fue una extensa gira por todo el mundo y disfruta de sus vacaciones. A través de su cuenta de Instagram, demostró porqué es una de las mujeres más lindas de todas y elevó la temperatura con un ajustado traje de baño que dejó sin palabras a todos.

En el último tiempo, Dua Lipa se ha convertido en la chica del momento, teniendo en cuenta que marca tendencia en el mundo de la moda y se encarga de demostrar los looks más icónicos de la temporada. En sus redes sociales, la cantante británica de 27 años compartió una sesión de fotos con un conjunto estampado que causó furor y en donde resaltaron sus increíbles curvas. La intérprete de ‘One Kiss’ demostró que los leggins son ideales para mantener la comodidad.

Dua Lipa se ha convertido en una referente de la moda. Fuente Instagram @dualipa

El 2022 para Dua Lipa ha sido muy bueno, teniendo en cuenta que pudo emprender ‘Future Nostalgia Tour’, la gira que había quedado pendiente por la pandemia y en donde visitó Latinoamérica y causó furor en todos los países. Para poder mantenerse en forma, la cantante lleva adelante una estricta dieta que incluye frutas para el desayuno y un plátano previo a la rutina de entrenamiento. Además, suele recurrir a la comida albanesa para reconfortarse y tiene una instructora de yoga que la acompaña en cada concierto.

Dua Lipa en Future Nostalgia Tour. Fuente Instagram @dualipa

A través de su cuenta de Instagram, Dua Lipa donde tiene más de 87 millones de seguidores, demostró porqué es una de las mujeres más lindas del mundo presumiendo su cuerpo a través de un ajustado conjunto de baño. Se pudo ver a la cantante británica luciendo una bikini que causó furor y elevó la temperatura.

Dua Lipa en traje de baño. Fuente Instagram @dualipa

En las fotos que Dua Lipa compartió en sus historias no estaba sola, teniendo en cuenta que estaba acompañada de un joven, que no se sabe si es su nuevo novio o tan solo un amigo. Más allá de la música, la artista británica de 27 años no desaprovecha la oportunidad para mostrar sus dotes como modelo. Además, podría estar en la ceremonia inaugural de Qatar junto con Shakira y otros cantantes.