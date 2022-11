Dua Lipa voló la red con look de encaje

Dua Lipa no deja de sorprender con su belleza o sus motivos laborales que la catapultan como una de las damas del momento. La cantante británica ha sido noticia por muchas semanas por sus frases y posturas con respecto a muchas cosas. Esta vez le tocó al Mundial de fútbol que se festejará en Qatar en algunos días.

Dua Lipa ya confesó y admitió sus pareceres de esta cita deportiva y dejó muy claro que no estará en Qatar 2022. El pasado domingo señaló que no asistirá a la Copa del Mundo en Asía, ni para apoyar a Inglaterra ni para actuar en la ceremonia inaugural del torneo más esperado por los fanáticos del deporte del que su nación es creador.

Dua Lipa posando. Fuente: Instagram.

Dua Lipa manifestó que no desea ser parte de una organización que no defiende los derechos humanos, por eso ni asistirá al país sede, pues señaló que podrá visitar Qatar cuando cumplan con sus promesas humanitarias, mismas que hicieron ante la FIFA años atrás cuando ganaron la votación para ser sede de la competencia. “No actuaré y nunca he estado involucrada en ninguna actuación. Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo”, escribió en redes sociales.

Donde si ha estado y esperemos no se aleje, es en Instagram y vaya que su presencia es motivo de alegrarse. Dua Lipa lució radiante con un conjunto de encaje de ropa interior en la parte superior y un pantalon amplio, que automáticamente enloqueció a los internautas.

Dua Lipa posando. Fuente: Instagram.

A lo largo de las tres fotos que conforman este posteo, Dua Lipa demostró que debajo de los escenarios es una de las jóvenes más bella del mundo. Posando cerca de la cámara, la británica con ascendencia albanokosovar, se llevó los halagos de sus más de 87 millones de seguidores.