Pantalones para hombre: 5 marcas caras que no tienen la mejor calidad, según Profeco

El precio de la ropa siempre es un factor decisivo para hacer nuestras compras y un error muy común es pensar que las marcas más caras son las que ofrecen mejor calidad y por lo tanto mayor durabilidad; mientras que las baratas suelen considerarse como ropa "chafa" en la que no hay que gastar ni un sólo centavo. Sin embargo, no se trata de una regla de oro que hay que seguir al pie de la letra, pues si algo han demostrado autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es que muchas veces lo más costoso no es lo mejor.

Un ejemplo perfecto es el caso de los pantalones para hombre que son indispensables para el día a día, pues de looks casuales se pueden crear algunos más formales con los cuales ir a trabajar; sea cual sea el caso es importante siempre apostar por la mejor calidad para que cada pieza dure mucho tiempo y un solo un par de puestas, como sí ocurre con algunas marcas que pertenecen al fast fashion. Pues en casos como estos la cantidad se sobrepone a la calidad, de ahí que no sorprenda que cada diseño se desgaste al cabo de un par de usos y esto se debe a los materiales de baja calidad que se suelen utilizar.

La Profeco recomienda comparar precios antes de hacer las compras. (Foto: Pexels)

¿Cuáles son las marcas de pantalones más caras?

La Profeco realizó un estudio en julio de este año para destacar la calidad de los pantalones casuales de gabardina para caballero en donde se analizaron 16 modelos de 9 marcas y si bien todas son recomendadas por su compra, existen algunas que fueron calificadas como opciones "excelentes" y a precios muy accesibles; mientras que otras más recibieron una etiqueta de "bueno" o "suficiente" y cuyos costos son más caros. Entre ellas destacan:

Dockers calificado como "muy bueno" en $1,188

calificado como "muy bueno" en $1,188 Ferrioni calificado como "muy bueno" en $966

calificado como "muy bueno" en $966 Yale calificado como "muy bueno" en $629

calificado como "muy bueno" en $629 Oggi calificado como "muy bueno" en $614

calificado como "muy bueno" en $614 Furor calificado como "muy bueno" en $599

Cabe destacar que aunque las marcas anteriores no recibieron la etiqueta de "excelente" no indica que no son buenas opciones para invertir, pues la calificación que recibieron también las coloca dentro de las tendencias que hay que aprovechar; sin embargo, sus precios son más elevados en comparación con los de aquellas firmas de moda que demostraron tener una excelente calidad, así como otros detalles como una buena información al consumidor.

Antes de comprar ropa siempre revisa que no tenga ninguna imperfección. (Foto: Pexels)

De acuerdo con el estudio de la dependencia, existen tres marcas de pantalones para hombre que recibieron la etiqueta de ser los mejores y cuyos precios van de los 309 a los 543 pesos mexicanos, un contraste importante en los antes señalados, pero como notarás las firmas se repiten y esto depende del modelo analizado. Es por ello que es de suma importancia saber cómo elegir un buen diseño.

Oggi calificado como "excelente" en $309

calificado como "excelente" en $309 Yale calificado como "excelente" en $459

calificado como "excelente" en $459 Furor calificado como "excelente" en $543

(Foto: Profeco)

¿Cómo saber si mis pantalones son de buena calidad?

Sin importar si se escogen las marcas más caras o las más baratas, al menos en estos casos, la calidad sólo se diferencia por pequeños detalles y sobre ello la Profeco también recuerda que hay recomendaciones para usar estos diferentes modelos de pantalones con los cuales prolongar su tiempo de vida sin importar si se trata de diseños como los de la primera o segunda lista. Así que a la hora de ir de compras no sólo es necesario medirte el pantalón para determinar que te quede a la perfección y que no tenda defectos como agujeros o hilos sueltos.

"Compara precios. Existen muchas marcas y modelos en el mercado y su precio puede variar según el lugar donde lo pienses adquirir", recomienda la Profeco antes de invertir en lo más caro sin conocer la calidad de la prenda.

Finalmente, destaca que otro truco para lo anterior es revisar la composición de la tela, pues cuando se desea que duren más o sean más cómodos lo ideal es buscar aquellos diseños fabricados con mezclas de algodón y fibras sintéticas, dos elementos que ayudan a darle más elasticidad a los pantalones y por lo tanto también un mejor ajuste en las piernas.

Considera estas recomendaciones. (Foto: Profeco)

