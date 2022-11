JLo enloquece Instagram a sus 53 años con lencería de encaje y pijama

¿Quién dijo que para lucir a la moda no se puede usar una pijama?, queremos encontrarlo porque estaba en un gran error y JLo acaba de confirmarlo con una sensual sesión de fotos en la que apostó por un look bastante arriesgado, pero que no sólo luce perfecto en las más jovencitas, sino también en las mujeres maduras. A sus 53 años, la actriz y cantante sigue demostrando que ella es la gran sensación si de moda se trata y en cada oportunidad que tiene, ya sea para sus proyectos, para portadas de revista o para una publicación en Instagram siempre presume los mejores atuendos y tendencias con las que se corona como toda una diva y fashionista.

Por supuesto, su último look no fue la excepción y aunque se trata de una idea pensada para esos días de descanso en los que pocas ganas dan de arreglarse, pues Jennifer López dio con la combinación ideal y probablemente la menos esperada de la temporada otoño-invierno, ya que se lució más sensual que nunca con lencería de encaje y pijama de seda. Estas prendas han sido la gran sensación del año y las formas para usarlas fueron muy variadas, pero ahora la famosa acaba de demostrar que no hay mejor alternativa que llevarlas en un mismo outfit.

JLo causó furor con este look. (Foto: IG @jlo)

Desde el verano pasado la fiebre por lucir una pijama de seda con tacones y así conseguir un toque muy glamuroso fue la gran sensación e incluso famosas como Gwyneth Paltrow y Hailey Bieber las lucieron en más de una ocasión, siempre dándoles su toque personal, ya sea con sandalias o tenis, además de bolsos de lujo para una imagen aún más sofisticada. Y es que precisamente eso es lo que llama la atención de este tipo de prendas, que ayudan a lucir elegantes sin perder la comodidad y ahora JLo llegó para demostrar que también se les puede dar un toque muy sensual si se agregan otro tipo de prendas, como es el caso de la lencería de encaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de "Marry Me" modeló desde el sofá (una prueba más que es el look perfecto para mantener la comodidad) y mientras leía un libro, impuso moda al lucir una pijama de seda en color negro y con detalles blancos para conseguir una imagen aún más refinada. Aunque se trata de un conjunto de dos piezas, pantalón y camisa, para lucir perfecta decidió llevar esta segunda prenda desabotonada.

Lo anterior ayudó a que la también cantante pudiera presumir una coqueta lencería de encaje o al menos parte de ella con un top de corte clásico y triangular, pero con un par de tirantes curvos que rodean las copas para conseguir ese lado más sensual. Por supuesto, esta no es la primera vez que se luce de esta forma tan arriesgada, pues hace unos días también posó desde la cama presumiendo lencería blanca en bata de seda.

Las pijamas siguen en tendencia. (Foto: IG @jlo)

Un detalle que no pasó por alto para nadie es que JLo transformó la tendencia de dejar la lencería a la vista. ¿Le razón?, que desde las últimas semanas del verano famosas de talla mundial como Kim Kardashian o Yalitza Aparicio, demostraron que el top siempre va a la vista, especialmente si se combina con un pantalón de tiro alto, pues esto ayudaba a crear armonía en la silueta y así lucir espectacular.

Ahora, JLo rompió con esta tendencia para conseguir una combinación más "cómoda y acogedora", tal y como ella misma lo señaló en su publicación de Instagram, logrando no sólo el confort de la pijama, sino también un estilo menos revelador, ya que la camisa ayuda a cubrir el escote de la lencería y también es ideal para terminar de lucir elegante sin descartar ese lado sensual.

Con este look de la cantante también nos queda clara una cosa y es que las pijamas no sólo son para fiestas temáticas al estilo de Gwyneth Paltrow, ni para un día de descanso en casa, sino también para aquellos días en los que hay que viajar. Pues esta no es la primera vez que la esposa de Ben Affleck presume un look como este, pues durante el verano también con la fiebre de las pijamas demostró que es la alternativa perfecta hasta para tomar un vuelo.

En aquella ocasión apostó por un modelo blanco con estampado de pájaros, tacones de plataforma y un bolso de lujo junto a unos lentes oscuros para una imagen aún más glamurosa, pero sin dejar la lencería a la vista.

Se trata de la apuesta más chic. (Foto: IG @jlo)

SIGUE LEYENDO

Mía Rubín impone moda con el vestido cut out ideal para lucir en tendencia este invierno

Los vestidos de lentejuelas son la nueva tendencia viral para salir de fiesta este invierno

Irina Baeva confirma que los vestidos con transparencias son la opción más glamurosa para una cena