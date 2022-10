Adamari López da cátedra de moda para combinar verde y lucir elegante

Una de las "reglas" que muchas mujeres siguen es usar las prendas más coloridas únicamente durante la primavera y el verano; mientras que para el otoño suelen apostar por tonos tierra y neutros para crear sus looks e ir con la mayor armonía de la temporada y aunque este truco puede llegar a ser un gran acierto de la moda, también puede ocasionar que tu estilo luzca poco arriesgado y hasta fuera de tendencia sin importar si llevas la ropa o zapatos de tendencia que lucen todas.

Aunque te cueste creerlo, darle un poco de color a tus atuendos puede marcar la diferencia y ayudarte a elevar tu outfit, claro que esto no quiere decir que tengas que dejar en el pasado los looks monocromáticos, pues famosas como Curvy Zelma han demostrado que vestirse toda de rosa puede hacerte lucir en tendencia. Por supuesto, llevar un solo tono no tiene que ser la norma de todos los días, tal y como acaba de demostrar Adamari López al llevar los atuendos más coloridos todos los días y seguir luciendo elegante.

Adamari López es el nuevo ícono de la moda. (Foto: IG @adamarilopez)

Claro que al ser uno de los referentes de la moda más importantes, especialmente para mujeres maduras, la actriz y conductora sabe cómo combinar todo a la perfección para imponer estilo, lucir elegante y preciosa. En uno de sus últimos looks, la famosa de 51 años dio una cátedra de cómo combinar el color verde para hacerlo resaltar y el resultado dejó fascinadas a muchas, pues aunque se trata de un tono neón, el resto de prendas lo ayudan a lucir formal.

En traje sastre, blusa lencera y sandalias; así conquistó Adamari López

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Adamari López compartió una serie de fotos que conformaron sus looks de la semana, pero hubo uno en particular que resaltó tanto por la combinación de tendencias que lució como por ser una alternativa perfecta para lucir elegante en cualquier ocasión, ya sea en algún evento importante, o bien, para ir a la oficina y derrochar estilo como toda una diva sin romper con los códigos de vestimenta.

Lo primero que destaca es el color verde, mismo que llevó en una blusa lencera que destaca por ese efecto brillante de la seda y del encaje en el cuello; cabe destacar que esta tendencia de llevar prendas lenceras como los vestidos, así como lencería a la vista son dos de las grandes tendencias del otoño y la también actriz acaba de dar con la forma más sofisticada de lucirlas después de los 50 años.

Crea el look de Adamari López con básicos del guardarropa. (Foto: IG @adamarilopez)

El truco de la famosa para combinar el color verde es agregar el color blanco y qué mejor para hacerlo que un traje sastre como los que miembros de la realeza también están luciendo este otoño. El conjunto sobresale por unos pantalones de tiro alto y corte recto, además de un blazer entallado y con hombreras muy marcadas (otra tendencia de la temporada); por supuesto, hay otro detalle que no puede pasar por alto y es que ambas prendas cuentan con detalles dorados que ayudan a darle un aspecto más lujoso al atuendo.

Así que si en el guardarropa tienes una prenda verde y no sabes cómo lucirla de la forma más elegante para cautivar hasta en la oficina, este look de Adamari López puede ser una gran inspiración, ya que en su cátedra de moda dejó en claro que la mejor forma de combinar este color es con blanco y dorado, mientras que para los zapatos, unas sandalias nude serán el toque final.

SIGUE LEYENDO

Moda: 5 trucos para combinar el color mostaza y lucir elegante este otoño

Jacky Bracamontes da la bienvenida al otoño con este vestido boho

Curvy Zelma enciende la red con los bikinis ideales para presumir las curvas