Desde New York, Curvy Zelma da cátedra de estilo para chicas plus size en look rosa

Curvy Zelma viajó a New York en Estados Unidos, y desde ahí sorprendió con su look de impacto, pues se dejó ver caminando por las calles de la ciudad con un look rosa con el que dio cátedra de estilo para las chicas plus size, y demostró que es una auténtica fashionista.

Zelma Cherem, nombre real de la coductora y cantante, a quien se le recuerda por su participación como presentadora en el show "Viva la tarde", se ha posicionado como en un ícono de moda para las mujeres curvy o plus size, además de ser un ejemplo de amor propio y confianza.

Curvy Zelma se luce en brillante vestido y enamora

La también empresaria, que cumplió 31 años el pasado mes de agosto, se lució con sus miles de fans en Instagram y Facebook con un atuendo perfecto para resaltar su belleza, pues brillo desde la ciudad de Nueva York con con total look rosa, con el que definitivamente se corona como reina de estilo.

Curvy conquistó la red en ajustado mini vestido. Foto: IG @curvyzelma

"Pinky Vibes. (Vibras rosas) Look entero @colettecurve #curvyzelma #curvylovers #nyc #ootd #love #beauty #curvygirl #curvy #beautybeyondsize", escribió la conductora para acompañar la imagen en Instagram, recibiendo decenas de halagadores comentarios y miles de "likes".

En las imágenes, Zelma Cherem se lució en un moderno y juvenil atuendo en el que combinó un traje sastre con pantalón de talle alto y blazer largo, abajo de la cadera, con una playera de estampado en color plata con brillantes, y para complementar el atuendo lentes oscuros y bolsa en la misma gama de colores.

Curvy, que también fue participante de "Survivor", cada día gana más seguidores en redes, con los que presume sus mejores atuendos y da cátedra de estilo, pues sin duda se ha colocado como una de las fashionistas más destacadas de plataformas digitales como Instagram, donde cuenta con 733 mil fans.

Zelma Cherem se luce con los mejores looks brillantes. Foto: IG @curvyzelma

No es la primera vez que Zelma deslumbra en un look de impacto, pues en otras imágenes que se pueden encontrar en sus redes, se le puede ver luciendo con gran estilo todo tipo de prendas, desde las más arriesgadas minifaldas, o vestidos cortos, hasta los vestidos de gala con los que derrocha belleza.

La conductora e influencer ya se ha posicionado como un ícono de estilo para las chicas plus size, dejando claro que la talla y la moda no están peleados, razón por la que es admirada y querida por sus miles de fans, quienes constantemente la halagan y le demuestran su apoyo ante las críticas.

