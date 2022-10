Curvy Zelma enciende la red con los bikinis ideales para presumir las curvas

Este fin de semana lo conquistó Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy Zelma, pues aunque muchas famosas llevaron los mejores looks, ella logró cautivar a todo Instagram y volverse tendencia en la red tras compartir una selfie recostada en la terraza y aunque su imagen era muy relajada, su coqueto y colorido traje de baño causó furor entre sus seguidores. Desde entonces el nombre de la modelo está en boca de todos y es que ha demostrado ser la mejor vestida incluso al llevar bikinis.

La exconcursante de Survivor México sabe cómo imponer estilo de una forma única y demostrar que las curvas son lo de hoy, por lo que no sorprende verla con los looks más icónicos de los que cientos de personas toman inspiración hasta para ir a la oficina. Por su puesto, no sólo la elegancia la caracteriza y en sus outfits playeros (muchos de ellos en los bikinis más bonitos y sensuales) también se ha coronado como la gran sensación.

Curvy Zelma disfrutó como nadie del fin de semana. (Fotos: @curvyzelma)

Aunque sus más recientes fotos de Instagram, que ya acumulan miles de me gustas y cientos de halagos tanto a su belleza por mostrarse auténtica y al natural, no son las primeras con las que Curvy Zelma ha dejado en claro que la alberca es uno de sus lugares preferidos, pues en más de una ocasión ha presumido los trajes de baño ideales para presumir la figura, ir a nadar o tomar el sol desde la comodidad de un camastro.

Una de las mejores partes es que incluso en bañador, la modelo sigue manteniéndose firme a su estilo en el que destaca la elegancia, el glamur y las tendencias de moda más actuales. De tal forma que así como los bikinis negros son sus básicos del guardarropa, aquellos extremadamente coloridos o con toques de neón son sus mejores aliados para causar sensación y robarse todas las miradas.

Por otro lado, Zelma Cherem también ha demostrado que las mujeres curvy se pueden sumar a todo tipo de tendencias y presumir su figura con orgullo y así como los trajes de baño de una sola pieza son excelentes opciones para verse bien, aquellos con cortes más arriesgados ya sean tiros bajos, versiones "micro" y con cintas por todos lados resultan muy favorecedores. Es por ello que hoy recordamos algunos de los looks en bikini con los que ha roto el Internet.

La modelo con un bikini negro. (Foto: @curvyzelma)

De acuerdo con Curvy Zelma, uno de los trucos para siempre lucir en tendencia es que si el traje de baño es de un color claro como el blanco y sin estampados, los accesorios no pueden faltar para darle el toque final y con ello tener una imagen muy glamuroso y perfecta para demostrar su pasión por la moda. Además, entre los diseños que ha llevado en bañadores de dos piezas, destacan los collares largos y de cadena.

Por otro lado, para una imagen igual de perfecta y discreta el negro es la alternativa perfecta, pero no sólo como el modelo de bikini anterior en el que la modelo presume un tiro bajo y un top con escote cruzado, sino con un diseño de grecas más sofisticado y perfecto para sumarse a la tendencia boho que tanto furor está causando este otoño: recuerda que las visitas al mar o a la alberca no sólo son durante el verano.

Esta segunda alternativa para derrochar estilo esta temporada es apostar por un top con escote strapless para así lucir más espectacular; mientras que en las grabas se puede llevar un tiro por debajo del ombligo y así estilar la figura a la vez que se logra marcar la cintura. Por supuesto, de palabra de la famosa, para terminar de lucir perfecta el cabello recogido será indispensable.

Los accesorios no pueden faltar ni cuando se lleva bikini. (Foto: @curvyzelma)

Curvy Zelma ah impuesto los estampados como los necesarios para derrochar estilo. (Foto: @curvyzelma)

Claro que no todo se trata de looks con bikinis oscuros, pues si algo nos ha dejado ver Curvy Zelma es que el color es pieza clave a la hora de disfrutar días de descanso y si su combinación de este fin de semana causó revuelo en la red, no se compara con otros atuendos con los que ha sacado su lado más femenino y que por los tonos rosas de las prendas, son perfectos para sumarse a la fiebre por el Barbiecore.

Y es que en los últimos meses el mundo entero ha demostrado su pasión por recrear los looks de Barbie convirtiendo al color rosa, algo que recientemente la modelo también logró con un traje sastre, ideal para ir a la oficina. En lo que respecta a los trajes de baño, la influencer ha llevado esta fiebre a otro nivel con bikinis rosados combinados con azul y naranja.

Finalmente, entre los trucos de Curvy Zelma para presumir las curvas con el mejor estilo, destaca llevar tiros altos y cortes asimétricos, pues en combinación resultan perfectos para resaltar la figura y crear armonía en la imagen. Por supuesto, para ello no pueden faltar los accesorios.

Un escote cruzado ayudará a lucir el mejor estilo. (Foto: @curvyzelma)

Los colores neón no pueden faltar esta temporada. (Foto: @curvyzelma)

