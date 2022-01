Skinny jeans: Ideas para combinarlos con tacones y plataformas, la tendencia de 2022

¿Quieres lucir al último grito de la moda, pero no estás dispuesta a decirle adiós a los skinny jeans? Entonces no dejes de leer, pues con estas ideas para armar tu look serás la sensación entre tus conocidos, quienes inmediatamente querrán seguir usando este tipo de pantalones.

Pues como te hemos compartido, las nuevas generaciones ya quieren dejar en el olvido a los eskinny jeans y apostar por otros cortes de pantalones y aunque también son perfectos para cualquier cuerpo, muchas personas aún tienen en su guardarropa varios pantalones ajustados que estrenar.

Y qué mejor que usarlos con las mejores prendas, accesorios y calzado. Así como te compartimos cuáles son las piezas holgadas para lucir espectacular sin que tus skinny jeans sean los protagonistas, en esta ocasión hay que hablar de las tendencias de zapatos con los que puedes combinar estos pantalones.

Cabe recordar que desde finales del 2021 las colecciones de marcas de lujo comenzaron a mostrar las nuevas tendencias de moda que rápidamente fueron adoptadas por el mundo entero, entre ellas destacan las plataformas, botas y zapatillas; algo que no debes olvidar es buscar este tipo de calzado con puntas cuadradas o triangulares.

Skinny jeans con tacones

Una de las combinaciones clásicas es usarlos con tacones altos y si ya tienes tus favoritos, es momento de sacarles provecho, especialmente si son de colores como el rosa mexicano o el azul rey, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, no es la única alternativa y si alguien se ha ganado el reconocimiento mundial por imponer moda es JLo, quien ha usado este tipo de pantalón con unas zapatillas transparentes.

(Foto: Archivo)

Skinny jeans con zapatos Versace

El calzado favorito de la temporada son los hermosos tacones Medusa Aevitas pumps de Versace de los que nadie en Internet deja de hablar, por lo que resultan la opción perfecta para verte elegante y al último grito de la moda. Eso sin contar que serás la envidia de todos los que quieren estos zapatos.

Y es que su pulsera de brillos, así como un colgante dorado con la imagen de la marca, terminan de hacer perfectos a estos tacones. Lo mejor es que además del negro están disponibles en amarillo, rojo, fucsia y lima.

(Foto: Versace)

Aunque otras tiendas como Shein han sacado modelos parecidos a los zapatos de Versace, otras opciones con tacón grueso se pueden conseguir con bastante facilidad. Además, las sandalias altas también son perfectas para lucir un par de skinny jeans.

(Foto: @plataformasytacones)

Botas y plataformas, perfectas para los skinny jeans

Por otro lado, las botas regresaron para quedarse y ya están en todos los aparadores de las tiendas, sólo basta con escoger el modelo que mejor vaya con tu estilo.

(Fotos: Instagram)

Otra de las tendencias de moda del 2022 son las plataformas que comenzaron a popularizarse tanto en botas como en zapatos. Por lo que algunas ideas perfectas para usarlas son con este tipo de pantalones.

(Foto: @zavanashopmx)

