Despídete del BOB: 5 cortes de cabello que no pasarán de MODA y te harán lucir increíble

Aunque cada año surgen nuevos estilos en cortes de cabello existen algunos que no pasarán de moda, pues se trata de formas muy clásicas que hacen lucir increíble a quien las lleva, por eso te traemos 5 ideas para presumir la melena con un nuevo look que no son el bob más buscado.

Miles de mujeres alrededor del mundo buscan constantemente nuevos looks, pero también está el otro lado de la moneda, aquellas que le son fieles a su melena y su corte de cabello, lo cual no está mal, pues una gran cantidad de estilos vuelven a ser tendencia año con año.

1. Media melena

Uno de los cortes de pelo que nunca pasa de moda es la media melena, un estilo que triunfó en los 80 y actualmente sigue siendo tendencia, pues es realmente cómoda y versátil, al permitir seguir luciendo muchos peinados y recogidos. Se puede llevar recta, con capas, con flequillo, y siempre dará un look rejuvenecedor.

Un estilo que triunfó en los 80 y actualmente sigue siendo tendencia. Foto: Pinterest

2. Pixie, el corto que todas quieren

El pixie es otro de los cortes de cabello que cada año se convierte en tendencia y el favorito de muchas. Aunque está calificado como el estilo de las más arriesgadas, la realidad es que muchas mujeres lo prefieren por ser muy cómodo y sobre todo fácil de peinar.

No se puede negar que es un estilo con el que no se atreven todas las mujeres. Pero si te gusta el pelo corto, puede ser muy femenino.

Muchas mujeres lo prefieren por ser muy cómodo. Foto: Pinterest

3. Pelo largo con capas

Si eres una persona que quiere lucir una melena larga nada mejor que darle un poco de volumen con las capas, que además le agregan movimiento y textura.

Uno de los cortes que nunca pasarán de moda, ya que la melena larga siempre es inspiradora y elegante, la clave para llevarlo siempre es que sea natural, suave, y que siga la línea de los contornos del rostro, de los pómulos, y de la mandíbula.

La melena larga siempre es inspiradora. Foto: Pinterest

4. Flequillo

Temporada tras temporada el flequillo se convierte en el estilo perfecto para un cambio de look; en cortina, baby bangs, recto, ladeado, es un complemento perfecto para renovar cualquier melena, larga o corta. Los expertos en estilismo afirman que el fleco va bien para cualquier tipo de rostro, sólo se debe buscar el que más favorezca a las facciones.

El flequillo es el estilo perfecto para un cambio de look. Foto: Pinterest

5. LOB, el nuevo clásico

El llamado lob o bob largo es ideal para quienes quieren tener su pelo corto, pero lo suficientemente largo como para que puedan hacerse peinados o recogidos. Este largo favorece, sobre todo a los rostros alargados y es perfecto para los cabellos finos.

Es favorito de muchas que no quieren perder su melena y se caracterizan por finalizar unos centímetros debajo de la barbilla y van totalmente rectos, o a lo mucho con dos capas largas. Para este año las podremos ver también en su versión con flequillo.

Es favorito de muchas que no quieren perder su melena. Foto: Pinterest

