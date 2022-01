Moda: El fleco que queda perfecto con todos los tipos de cara

Para esta fecha muchas personas ya se realizaron los cambios de look más importantes del año, pues el 2022 estará marcado por cabellos cortos y oscuros a los que no les puede faltar un buen fleco. Aunque no todo el mundo es fan de los flequillos, es innegable que serán la tendencia preferida del año.

Es por ello que no causo sorpresa cuando decenas de famosas aparecieron con un cambio de look radical en las vísperas de Año Nuevo, y algo que no le faltó a ninguna fue el fleco perfecto para definir los rasgos de la cara, entre ellas destacan Danna Paola, quien además abandonó el rubio para estar al último grito de la moda con un tono chocolate.

Sin embargo, muchas personas tienen el temor de escoger el fleco equivocado, pues pueden acentuar las facciones tan marcadas; mientras que llevar el largo incorrecto puede hacer que una cara se vea más redonda, larga o cuadrada. Afortunadamente y algo que pocos conocen es que existe una alternativa perfecta para acomodar el cabello que luce magnifica en cualquier tipo de rostro.

Además, también es la mejor alternativa para aquellas mujeres que no están listas para decirle adiós a su larga cabellera y, al mismo tiempo, para aquellas que apostaron por alguno de los cortes Bob, que marcarán tendencia este año. Es por ello que te contamos todos los detalles del famoso flequillo francés.

Flequillo francés, ideal para todos los rostros y tipos de cabello

Cada día son más las famosas que se deciden por el flequillo francés, mismo que se caracteriza por un corte similar al fleco recto, pero la gran diferencia es que este se lleva desfilado y un poco abierto del medio. Pues algo a destacar es que al peinarlo también se puede abrir la posibilidad de esconderlo a los laterales.

En ese mismo sentido es importante que a la hora de peinarlo se le dé un poco de volumen, pues lo que lo caracteriza es ese toque natural y despreocupado. En cuanto al largo ideal, debe ser un poco arriba de las cejas, lo que ayuda a que sea perfecto para todos los tipos de caras que van desde las redondas, corazón o de diamante. Sin embargo, un aspecto a resaltar es que el flequillo francés no se recomienda para las personas con el rostro alargado.

Por otro lado, también se ajustan a cualquier tipo de cabello, por lo que no importa si lo tienes lacio, ondulado o chino, pues se verá magnifico.

