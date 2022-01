MODA: 3 peinados elegantes y fáciles de hacer para llevar a la oficina este 2022

Son muchas las mujeres que ya regresaron a sus actividades en oficina, y no siempre es fácil decidirse por el mejor estilo para lucir la melena, por eso te traemos 3 peinados que son elegantes y fáciles de hacer, los cuales además te harán lucir increíble y muy chic.

Cuando se trata de salir a la oficina no siempre es fácil dedicar mucho tiempo al peinado, razón por la que algunos cortes son ideales para peinarlos en menos de minutos, pero si eres de las que prefieren arreglar su pelo estos estilos de peinado son ideales, ya que no llevan mucho tiempo para elaborarse y sin embargo harán resaltar tu look.

1. Ponytail elegante

Uno de los looks más fáciles de hacer son las llamadas colas de caballo, o ponytails, pero si desean darle un toque muy elegante a este peinado tan clásico simplemente pasa un mechón de pelo sobre la liga, y cruza el otro sobre él, así obtendrás un estilo que es ideal para llevar a la oficina y verte a la moda.

Uno de los looks más fáciles de hacer son las llamadas colas de caballo. Foto: Pinterest

2. Moño o bun alto

Es un peinado sencillo y muy elegante. Este moño o bun alto te permitirá recoger el cabello y dar una imagen formal en tu oficina. Podrás conseguirlo en 5 minutos y sólo necesitas algunos pasadores, un peine y un poco de spray para fijar, en caso de sentir que le falta volumen, puedes utilizar un postizo.

Es un peinado sencillo y muy elegante. Foto: Pinterest

3. Media coleta cruzada

Si tienes el cabello lacio, sólo toma mechones de tu lado izquierdo y crúzalos hacia el lado derecho. Sujeta con pasadores y haz lo mismo del otro lado. Tendrás una media coleta cruzada muy sofisticada para ir a la oficina, para darle un toque diferente puedes hacer un estilo doble y ondas suaves en el resto de la melena, las cuales son muy fáciles de elaborar.

Sólo toma mechones de tu lado izquierdo y crúzalos hacia el lado derecho. Foto: Pinterest

