Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 25 de enero según tu signo

La carta de este martes 25 de enero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 25 de enero es la carta de “El Sol” el cual es un arcano mayor en el tarot Rider y está regido bajo el número 19.

Esta es una de las cartas más positivas y de buenos augurios de toda la baraja del Tarot, además representa la diversión, el éxito, la positividad, felicidad y la pureza, así que este día pinta de lo mejor para todos.

Amor

El Sol nos anuncia todo tipo de felicidad, casamientos, uniones, mucho amor y mucho sexo.

Si estás soltera, no te preocupes que este día podrías encontrar a esa pareja perfecta o bien ese hombre o mujer que tanto te gusta podría darte una pista o hacerte una invitación y la química fluirá entre ustedes.

Trabajo

Hoy estarán llegando a tu mente ideas nuevas, y claras las cuales al exponerlas a tu equipo de trabajo serán muy bien recibidas pues darán resultados exitosos en poco tiempo.

Salud

Tienes más fuerza que cualquier otro día, has estado atravesando por pequeños resfriados y dolores de cabeza, hoy te olvidarás de todo malestar pues la energía que tu cuerpo desprende es mucha pero muy buena.

Toda la gente con la que te rodees este martes la llenarás de buena vibra y eso se notará pues estarán sonriendo y la pasarás de maravilla.

