¿Quieres ser el MEJOR PARTIDO para las MUJERES? ¡DEJA DE BEBER!

Muchos hombres y mujeres gustan de la bebida como un hábito social que, en algunos casos, domina buena parte de sus actividades de divertimiento. Esto, en algunos casos, puede hacerles más o menos atractivos para el sexo opuesto. Pues bien, esta ocasión apoyaremos la postura de que la persona que no bebe es mejor partido, específicamente, si eres un hombre abstemio.

Sea que más allá de la bebida tengas otros buenos hábitos para equilibrar el gusto por el trago, la realidad es que las mujeres, a la larga, prefieren elegir a ese que no se mete en problemas con la cantidad de botellas que consume.

El que no bebe, siempre recuerda todo

El hombre que no bebe, cuando sale de fiesta, sigue siendo el mismo al día siguiente. Es decir, muchos chicos al estar en el ambiente fiestero y con unas copas encima cambian completamente de personalidad; algunos pueden ser agresivos, otros más parlanchines, algunos unos patanes, etcétera.

Sin resaca ni lagunas mentales

Otra razón de peso es que el hombre que no abusa del alcohol no te hará padecer sus constantes crudas o resacas del día siguiente. Por lo tanto, podrán gozar a gusto de los fines de semana sin que sea un dolor de cabeza para ambos. De esta manera, tampoco usará el alcohol para justificar su comportamiento si hace algo estúpido.

Además de todo, no padecerás sus lagunas mentales. No se le olvidará todo lo que hizo durante la fiesta; algunos chicos se dan valor cuando han bebido para decirte aquello que no se atreven en sus cinco sentidos sea bueno o malo y, lo peor, al día siguiente no se acuerdan con exactitud qué fue lo que pasó.

