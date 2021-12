MODA: Cortes de cabello ideales para mujeres de más de 50 años

Muchas creen que al pasar de los 50 años la moda "ya no les acomoda", pero no hay nada más equivocado, pues las mujeres maduras siempre pueden lucir increíble con un look que les favorezca, por eso traemos 3 estilos de cortes de cabello que son ideales para rejuvenecer el rostro y destacar las facciones.

Existen una gran variedad de estilos que son perfectos para las mujeres en cada etapa de vida, pues sin duda no serán las mismas necesidades de una veinteañera que de alguien mayor, además, el cabello también cambia, por lo que lo mejor es buscar el corte de pelo que vaya bien con nuestra edad.

Para las mujeres de más de 50 años, se recomienda tener mayores cuidados con la melena, pues a mayor edad se tiende a resecar y, por tanto, se vuelve más crespo. También se pierde densidad y es más frecuente la caída.

Bob recto con ondas

El corte bob recto con ondas es uno de los más pedidos, ya que estiliza y rejuvenece al aportar un extra de volumen, algo que la mayoría de mujeres desean, sobre todo si se tiene el pelo fino o se ha ido perdiendo volumen o densidad con la edad.

Mientras que las ondas son el complemento perfecto para este corte de pelo. Los especialistas recomiendan llevarlas suaves y centrarlas en la zona media baja de la melena. Evita comenzar desde las raíces y marcarlas demasiado.

El corte bob recto con ondas es uno de los más pedidos. Foto: Pinterest

Pixie largo con flequillo

Los pixie son cortes frescos, dinámicos y muy favorecedores para mujeres maduras. Un corte escalado donde la nuca queda tapada con las puntas degrafiladas es ideal. Los expertos recomiendan llevarlo peinado con la raya a un lado, dejando caer el flequillo hacia el rostro.

Como sugerencia, también está el dejar la parte de la nuca más larga, sobre todo si tienes el rostro alargado.

Los pixie son cortes frescos, dinámicos y muy favorecedores. Foto: Especial

Melena ondulada con capas

El de Jennifer Aniston es uno de los cabellos más deseados, y su estilo de melena ondulada con capas largas es un look que suaviza las facciones, además, combinado con un tono que hace lucir al máximo sus rubios con mechas babylight o balayage, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes desean tener el pelo debajo de los hombros.

El de Jennifer Aniston es uno de los cabellos más deseados. Foto: Especial

