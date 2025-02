¿Qué pasó con Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Alicia Villarreal se convirtió en tendencia desde la noche del domingo cuando se informó que la cantante habría presentado una presunta denuncia contra Cruz Martínez, su esposo, por presunta violencia intrafamiliar. El tema tomó fuerza cuando realizó la señal de auxilio durante su última presentación en Michoacán. Ahora es momento de hablar de la controversial historia de amor que tuvieron el productor estadounidense y la exponente del regional mexicano.

La cantante y Martínez se conocieron gracias a la música, para ser más precisos en la década de los 90. Cruz trabajaba como productor del grupo 'Límite', mientras que Alicia despuntaba como la vocalista de dicha agrupación. En aquellos años, la cantante se encontraba casada con Carmona, sin embargo el destino tenía otros planes, ya que en 1998, Villarreal y el actor terminaron su matrimonio.

Después de poner fin a su relación amorosa con Arturo, el destino de Alicia tenía una nueva relación en su camino. Lo que nadie se esperaba era que el amor estaría junto a Cruz, con quien había formado una buena conexión cuando trabajaban juntos. La química entre ellos fue buena, al punto de llegar al altar en el 2003 y posteriormente a ampliar la la familia con la llegada de Cruz Ángelo y Félix Estefano, los medios hermanos de Melenie. La relación presentó algunas polémicas a lo largo de la historia.

La bonita historia de amor tomó un rumbo diferente cuando le presentaron a la exponente del regional mexicano unas fotos donde se veía a Cruz con una actitud comprometedora con una joven en un bar. Los rumores de una infidelidad se comenzaron a hacer presentes en el entorno de Villarreal y Martínez. En aquel momento, Alicia expresó que había hablado con su esposo, quien le aseguró que había sido una simple salida con una amiga en Monterrey, después de una presentación.

Después de este momento, Carmona, el exesposo de Alicia, salió en defensa de la cantante, en primera instancia por su hija, pero también por el aprecio que le tiene a la que fuera su pareja por varios años. Después de la supuesta infidelidad llegó el momento de separarse de Cruz. En agosto del 2024 los rumores de una inminente separación llenaban el entorno de Alicia, quien en una entrevista en 'De Primera Mano' confirmó que estaba cansada de la situación que estaba viviendo.

"Llegó un momento en el que dije ya (...) Estoy bien, me siento bien. Siempre he dicho que la música es un compañero de todos los seres humanos, la música es un refugio es una terapia, es una cura para el alma y es lo que me encanta hacer", dijo Alicia, a lo que agregó que no era tan simple como firmar un papel, sino que era todo un proceso.