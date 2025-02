Alicia Villarreal hace la “señal de auxilio” al terminar concierto, en medio de su separación con Cruz Martínez | VIDEO

Alicia Villarreal sorprendió la noche de ayer al finalizar su concierto en Palenque de Zitácuaro, Michoacán debido a que realizó con su mano la "señal de auxilio" de víctimas de violencia familiar, algo que ocurre en medio de su separación con el también cantante Cruz Martínez. La intérprete aprovechó los reflectores mientras se despedía de su público para hacer la seña, misma que inmediatamente fue identificada.

El hecho ocurre luego de que ayer el periodista regiomontano Ray Elizalde difundió la noticia de que Alicia había puesto una denuncia contra Cruz por violencia familiar, pero no solo eso, también detalló que la acusación se habría dado después de que la intérprete fue llevada al hospital en Monterrey.

De inmediato, cientos de fans e internautas externaron su apoyo a la cantante e incluso comenzaron a arrobar a distintas organizaciones contra la violencia de género en México para atender el llamado de la exintegrante de Grupo Límite, pues algunos comentaron que era muy probable que se sintiera en bastante riesgo para recurrir a esa acción.

Hasta ahora y desde el momento en el que Alicia anunció que se divorciaría de Cruz por una infidelidad del productor, misma de la que se enteró en plena entrevista con reporteros, él no se ha pronunciado de ninguna forma, mientras que Villarreal recientemente informó que no ha podido ponerle fin a su divorcio, aunque no brindó más detalles.

Alicia Villarreal hace la “señal de auxilio” al terminar concierto en Michoacán, ¿está sufriendo violencia?

Todo parecía fluir con normalidad en el concierto de Alicia Villarreal en el Palenque de Zitácuaro, pero al terminar el espectáculo se detuvo frente al escenario, se despidió y antes de irse puso sus manos atrás de su espalda, posteriormente levantó uno de sus brazos y con el puño realizó la señal de auxilio.

Esta señal es reconocida internacionalmente y también es conocida como la señal de ayuda de la violencia en el hogar. Surgió en el año 2021, durante la pandemia por el virus de Covid-19, y sirve como una herramienta para pedir auxilio en situaciones que pueden poner en riesgo la vida e integridad de una mujer.

¿Por qué se separó Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal se enteró de la infidelidad de Cruz Martínez en una entrevista donde le mostraron fotos de su esposo con una joven en un bar. La artista relató que le cuestionó a su esposo sobre el tema y que él le respondió que estaban en Monterrey tocando y que después se fueron a pasar un rato de diversión con varias personas involucradas en la música.

Pero al parecer no solo se trató de trabajo, pues todo parece indicar que hubo algo más que una convivencia social o de trabajo, especialmente entre una joven y el productor, pues en el video que comenzó a circular en redes sociales se pudo observar que estuvieron bailando juntos y hasta besos se dieron.

