¿Qué significa la señal de auxilio que hizo Alicia Villareal en pleno concierto tras supuesta denuncia contra Cruz Martínez?

El nombre de Alicia Villareal se apoderó de las principales tendencias en redes sociales desde hace algunas horas, luego que se diera a conocer que la cantante habría denunciado a su esposo Cruz Martínez presuntamente por ejercer violencia intrafamiliar, algo que ni la famosa ni el productor han confirmado o descartado de forma oficial; sin embargo, la polémica tomó todavía más fuerza al recordarse que se encuentran en medio de un largo proceso de divorcio que todavía no llega a su fin. Ahora, los fans de la intérprete están seguros que su ídola está pidiendo auxilio, sin tener muy claro qué está pasando con este caso.

La noche de este domingo, Alicia Villareal se presentó en Zitacuaro, Michoacán, y mientras ofrecía un increíble show para sorprender a sus fans, se detuvo frente a todos para alzar el brazo derecho con la palma completamente abierta y comenzar a hacer la señal de auxilio que se reconoce a nivel mundial. Esta consiste en cerrar el dedo gordo con dirección a la palma y después envolverlo con los cuatro dedos restantes, además de permanecer con este "puño cerrado" como forma de pedir ayuda.

Dicha señal de auxilio o ayuda también es conocida como "Signal for Help" y es reconocida principalmente entre víctimas de violencia de género; lo que más preocupó a los fans al ver a la intérprete de "Te aprovechas", "Insensible a ti" o "Te quedó grande la yegua" fue que horas antes del concierto de este domingo, se filtró que la famosa habría denunciado a Cruz Martínez, de quien se está divorciando, por violencia intrafamiliar.

Hasta ahora la cantante no ha dado declaraciones, pero esta señal ha despertado la preocupación de muchos; si no sabes cuál es el significado detrás de esta pedida de ayuda que hizo la también actriz mexicana, aquí te compartimos el significado y por qué preocupa que lo haya hecho en medio no sólo de su divorcio, sino de una supuesta denuncia en contra de su ex. Recordemos que en agosto de 2024 la famosa se enteró también de una infidelidad por parte del productor mientras ella ofrecía una entrevista.

¿Qué significa una señal de auxilio?

La señal de auxilio o "Signal for Help" es una forma en la que principalmente víctimas de la violencia de género, mujeres y niñas, pueden pedir ayuda en aquellos momentos en los que su integridad se encuentre en riesgo o que su vida corra peligro. De acuerdo con Alejandra Graciela Ramos Mendoza, jefa del Departamento de Trabajo Social Escolar de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, fue durante 2020 en medio del confinamiento por la pandemia de Covid-19 cuando la Canadian Women’s Foundation creó esta señal para que víctimas de la violencia pudieran pedir ayuda en caso de necesitarla.

Durante una entrevista para la Gaceta UNAM, la académica detalló que para crear esta señal, desde la fundación se consultó a expertos en lenguas de señas con enfoque de género y derechos humanos para lograr tener una señal fácil de hacer; si bien inicialmente se pensó para los medios digitales, esta señal se puede usar siempre que la víctima se sienta en peligro. Es por ello que la cantante mexicana Alicia Villareal la usó durante su más reciente concierto.

"La señal consiste en abrir la mano para mostrar la palma, cruzar el dedo pulgar hacia el otro lado de la mano, donde se encuentra el meñique y bajar los cuatro dedos restantes para cubrir al pulgar", explica.

¿Habías visto esta señal? (Foto: Gaceta UNAM)

