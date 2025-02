YosStop envía mensaje a Imelda Garza ante el pleito legal con Maribel Guardia

La polémica por el pleito legal que sostiene Maribel Guardia con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, por la custodia de su nieto, José Julián, de 7 años de edad, está lejos de terminar y son cada vez más celebridades que han dado su testimonio a favor de alguna de las partes. Además, otras figuras del espectáculo han sido cuestionadas sobre el tema, como la influencer YosStop que no dudó en enviarle un mensaje a la cantante que permanece distanciada de su hijo.

Todo comenzó el pasado 21 de enero, cuando la vedette dio a conocer en sus redes sociales la denuncia que presentó contra Imelda Garza argumentando que intentaba proteger a su nieto. Esto generó una intensa batalla de declaraciones en las que la viuda de Julián Figueroa acusaba a su exsuegra de querer arrebatarle a su hijo, mientras que la actriz señalaba el supuesto consumo de sustancias y problemas con el alcohol en la modelo como el motivo que habría motivado el pleito legal para obtener la custodia de su nieto.

Yoseline Hoffman, influencer conocida como YosStop, fue una de las invitadas al bautizo de la primogénita de José Eduardo Derbez celebrado este fin de semana. Fue ahí donde no evitó ser cuestionada sobre el mediático conflicto legal que existe entre Maribel Guardia e Imelda Garza, a quien le envió un consejo ante el complicado momento que enfrenta por estar lejos de su hijo, quien permanece bajo la custodia de la actriz de "Lagunilla mi barrio".

“Yo, o sea, de verdad siento que pasen por este tipo de situaciones. Siempre le voy a mandar mis mejores vibras, no tengo muchos consejos para dar. Ahora sí que quién soy yo para dar consejos, sobre todo en situaciones que no tengo nada que ver o que no entiendo cómo se están dando, pero fuerza, paciencia, la vida a veces nos obliga a tener paciencia”, dijo la influencer en un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube.