“No me considero culpable, me considero responsable de mis palabras”, Yosstop prepara su libro

Yoseline Hoffman, conocida en el mundo del internet como Yosstop, fue la primer influencer en México que enfrentó un proceso legal por un video publicado en su canal de YouTube. Las palabras de la creadora de contenido en dicho video (publicado en 2018) hicieron que la justicia de la Ciudad de México la arrestara en 2021, durante el proceso legal estuvo seis meses presa en el Penal de Santa Martha Acatitla. Tres años después informó que el caso llegó a su fin y terminó absuelta de todo cargo, pero asegura ahora se enfrenta a una ola llena de desinformación.

En entrevista otorgada para El Heraldo de México, explicó que en el tiempo que ella estuvo detenida en medios de comunicación y redes sociales se difundió información confusa y falsa, recalcó que ella nunca hizo las acciones que incluye el delito por el que la imputaban -Pornografía infantil-; y tampoco "guardó, almacenó ni distribuyó" material de la misma índole.

Mencionó que al final el proceso legal la acusaron por una -descripción-, pero aclaró que sus palabras no fueron lascivas ni trataron de excitar al público; reconoció que si bien lo que dijo tuvo un gran impacto, en realidad no había delito real que perseguir. Sin embargo, fue consiente de que la presión mediática influyó mucho para vincularla a proceso, algo que le resultó muy doloroso y lamentable, pues sabía que los verdaderos agresores seguían libres, mientras que ella estaba pagando lo que nadie había pagado.

Yos coincidió en que actualmente no existen las leyes que regulen el contenido que circula en Internet, así como las acciones que ahí ocurren. Mencionó que está dispuesta a ser parte de algún proyecto que busque impulsar normas con el fin de proteger y respaldar el contenido de los youtubers, pero también regular el tipo de contenido que publican.

"Necesitamos buscar la forma de protegernos, respaldarnos y de regularlo, también".

Aclaró que el verdadero motivo por el que la debieron juzgar ante la ley fue por una descripción y no por pornografía | Foto: Instagram @justyoss

"Este caso me ha hecho muy resiliente", menciona Yosstop tras salir absuelta por el caso Ainara

A tres años de lo vivido, Yoseline expresó para El Heraldo de México que esta situación le afectó en todas formas posibles como físicamente y emocionalmente pero reconoce que también fortaleció sus relaciones y la hizo más resiliente. En cuanto al tema económico, detalla que sí le afectó mucho pero también aprendió que cuando se cierran unas puertas se abren otras y ahora está más abierta en trabajar en otras plataformas. Mencionó que no agradece la tortura que vivió dentro del penal ni las injusticias, pero sí el aprendizaje.

"Me ha fortalecido mucho en muchos en muchos aspectos, me ha hecho muy resiliente, no por eso voy a decir 'gracias al universo que me pasó, no', sí agradezco el aprendizaje, pero no agradezco las injusticias y el abuso que viví, la tortura no la agradezco", dijo.

En cuanto al tema económico detalla que sí le afectó mucho pero también aprendió que cuando se cierran unas puertas se abren otras. | Foto: Instagram @justyoss

Yosstop no se considera culpable, pero sí responsable de sus palabras

La youtuber indicó que después de todo lo vivido e independientemente de la resolución que le otorgó la justicia, ella no se considera culpable aunque sí responsable de sus palabras. Además recuerda que tras culminar el caso nunca pudo ver ni hablar con la víctima, no hubo un perdón, ni pudo entablar una charla en ningún momento, aseguró que ella puede seguir su vida y espera que las demás personas involucradas en algún momento también puedan lograrlo.

"No me considero culpable definitivamente, me considero responsable de mis palabras de la forma en la que yo dije las cosas estuvo mal, lo sé, soy consciente de eso. Pero fuera de ahí, lo único por lo que yo me puedo disculpar es por insultar, por cómo me dirigí", mencionó.

Yoseline Hoffman a punto de estrenar su libro y dispuesta a llevar su caso a un documental

Yosstop no se niega a la idea de llevar su caso a la pantalla, ya sea a través de un documental o serie, aseguró que del proceso legal que enfrentó hay mucho que aprender y le gustaría comunicárselo a los demás con fines informativos: "estaría padrísimo, si llega a darse la oportunidad yo me sumo, hay mucho que aprender aquí todavía, yo aprendí demasiado".

Durante los seis meses que estuvo tras las rejas sin recibir sentencia, la creadora de contenido de 34 años escribió todos los días a forma de diario, textos que quedaron plasmados en un libro que está a punto de lanzar donde relata la experiencia que vivió en la prisión, explicó que la edición está terminada y dentro de poco será puesto a la venta. Yosstop no se niega a la idea de llevar su caso a la pantalla, ya sea a través de un documental o serie con fines informativos | Foto: Instagram @justyoss

Yosstop le contará a su hija lo que vivió

Desde que se convirtió en madre le ha cambiado la conciencia y aseguró que le generan mucha responsabilidad sus actos porque sabe que su hija verá todo eso y quiere ser la mejor mamá para su pequeña, por eso quiere seguir creciendo y empatizando con las mujeres, así como dijo, lo ha hecho desde antes de que Amira llegara a su vida. Incluso mencionó que en su momento, ella misma le contará a su hija lo que vivió en la cárcel.

Una maestría y seguir creciendo

El futuro es incierto para Yoss y no porque no le espere algo bueno, sino porque después de este hecho sabe que cualquier cosa puede pasar inesperadamente. En el presente quiere seguir formándose en la Psicología, título que obtuvo hace poco y además ya empezó una maestría en la misma rama. En lo que respecta a su vida personal, afirma que seguirá como empresaria con su lanzamiento de labiales y dará difusión a su libro.

"No tengo algo planeado más que el libro, la gente tiene que ver lo que se vive adentro, más allá de lo justo o lo injusto. Seguir dedicándome a lo que me gusta, voy a seguir en mis redes haciendo videos, en mis proyectos, tengo mis labiales y quiero sacar más productos. Trato de no poner nada en específico porque la vida te cambia pero hacer las cosas bien", concluyó.

La youtuber contó que desde que se convirtió en madre se siente más responsable de sus actos | Foto: Instagram @justyoss

