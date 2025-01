Tras quedar absuelta, Yosstop pide frenar la desinformación sobre su caso: "nos hizo mucho daño a mí y a mi familia"

Yoseline Hoffman mejor conocida en redes sociales como Yostop pidió a través de su perfil de Instagram que se frene la desinformación, esto después de que mencionara que en redes sociales y medios de comunicación información falsa sobre el delito por el que fue acusada en 2021.

Hace apenas unos días, la influencer informó a través de sus redes sociales que después de tres años había concluido el proceso legal que enfrentó con la joven Ainara. Aclaró que durante ese tiempo no pudo hablar abiertamente, sin embargo, ahora que concluyó el caso, quiere explicar el delito por el que fue acusada y luego absuelta.

La creadora de contenido mencionó que durante ese tiempo quiso explicar con sus palabras lo que estaba viviendo pues aseguró que le hicieron un gran daño a ella y a su familia pero no podía defenderse. Yosstop mostró un documento en el que se ve la acusación real por la que fue señalada.

La youtuber dijo que el verbo que la privó de su libertad fue por una “supuesta descripción” de un acto, el cual explicó que para ser delito tuvo que haber sido lascivo y afirmó que no fue así. Reiteró que nunca fue culpable del delito por el cual fue acusada y expuesta en medios de comunicación.

Yosstop informó que legalmente fue señalada por la descripción de una situación y no por “compartir, distribuir y almacenar contenido pornográfico”, así como se mencionó en medios de comunicación. Aclaró que nunca hizo ninguna de esas acciones, y que incluso las autoridades nunca revisaron sus dispositivos.

Señaló que ha sido revictimizada y acusada por delitos falsos. Por lo que quiere rectificar la verdadera información en medios de comunicación para que no se sigan difundiendo mentiras. Finalmente agradeció el apoyo de las personas que la han apoyado durante esta etapa tan difícil de su vida.

Yoseline estuvo presa durante cinco meses, tiempo que describió como un infierno, así lo dijo en una entrevista reciente para el programa Chismorreo. Durante la charla también dijo que había experimentado situaciones muy dolorosas en su vida como la muerte de su padre pero aseguró que nada se compara con la sensación de opresión y aislamiento.

"Fue como estar muerta en vida. El ser humano no está preparado para perderlo todo, especialmente la libertad (...) No había ruido, ni fiestas, solo un silencio que pesaba como una losa. Era un infierno del que no creí salir", expresó.