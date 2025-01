Yosstop queda absuelta por el caso Ainara; prohíben nueva investigación: "hoy puedo usar mi voz para defenderme"

Yoseline Hoffman Badui, mejor conocida en redes sociales como Yosstop, apareció este lunes 20 de enero con un nuevo comunicado en el que revivió el caso de la joven Ainara, pero esta vez para dar por terminado el proceso al que la influencer se enfrentó desde hace más de tres años y que la privó de su libertad. De acuerdo con las primeras declaraciones de la creadora de contenido y por una carta firmada por su abogado, recibió una resolución con efectos de sentencia absolutoria a su favor.

Lo anterior viene tras haber sido acusada y encarcelada por los delitos de pornografía infantil y discriminación derivados de un video publicado en YouTube bajo el nombre "Patética generación" en el que habló de la violación contra una menor de edad. En la carta firmada por el abogado Ricardo Cajal Díaz, también se dio a conocer que la nueva resolución, "prohíbe una nueva investigación a la Fiscalía por estos mismos hechos".

Por medio del jurista se dio a conocer que esta decisión de extinguir la acción penal contra la youtuber fue tomada por la Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México el parado viernes 10 de enero, "concluyendo así el asunto en definitiva" y de esta manera Yoseline Hoffman también queda completamente libre y sin ningún antecedente penal. Ante estas palabras, la influencer compartió unas palabras a sus millones de seguidores.

A través de una publicación de Instagram, la creadora de contenido que estuvo alejada de las redes sociales de marzo a diciembre de 2024 por otro proceso legal, apareció con un mensaje de agradecimiento a sus abogados tras por fin haber terminado con este proceso. Asimismo, externó su emoción con un "se acabó", respecto a los duros momentos que vivió desde el momento que fue detenida por el caso de Ainara.

En el comunicado que se compartió esta tarde se dio a conocer que desde el pasado 10 de enero de 2025 y con una absolución a su favor, ya no cuenta con ningún antecedente penal. Por su parte, Yoseline Hoffman ofreció sus primeras palabras para reconocer que aunque las palabras que usó en su video no fueron las correctas en su video relatando las agresiones contra Ainara y que la obligaron a pasar varios meses en el penal de Santa Martha Acatitla, las razones detrás de lo anterior fueron otras.

Según contó, los delitos que la acusaban de pornografía infantil y discriminación, en realidad no aplicaban, pues la verdadera causa de su detención fue por "haber hablado de una situación" de la que hoy, festejó, estar absuelta. "Después de 3 años y 5 meses de dolor, frustración, impotencia y duros aprendizajes. Hoy puedo decir por fin: SE ACABÓ. Oficialmente el caso llegó a su fin. El día de hoy puedo usar mi voz para defenderme de calumnias y mentiras", dijo.

"Sé que las maneras de expresarme no fueron siempre las más adecuadas, sin embargo es importante aclarar que NUNCA se me acusó legalmente por compartir, difundir, reproducir o almacenar NINGÚN material. Todo este proceso fue por haber HABLADO de una situación. Termino este desagradable proceso ABSUELTA, muy agradecida con todas las personas que me mostraron siempre su apoyo y lista para seguir adelante", escribió la también madre de familia.