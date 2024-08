YosStop rompe en llanto y explica los motivos de su segunda detención: "tengo mucho miedo"

La influencer mexicana Yoseline Hoffman, mejor conocida en redes sociales como YosStop, reapareció en plataformas digitales y reveló los motivos por los que fue arrestada por segunda ocasión. La creadora de contenido ofreció una entrevista para el medio Wefere news, donde narró los detalles de su detención y detalló las angustiantes horas que vivió alejada de su pareja y su pequeña hija.

Fue el pasado 26 de agosto cuando se dio a conocer que la influencer YosStop fue detenida por las autoridades capitalinas. Primeros reportes sugirieron que la creadora de contenido había sido arrestada por haber violado medidas cautelares y haber “incitado a la violencia” en redes sociales. No obstante, estos señalamientos fueron negados por los abogados de Yoseline Hoffman, quienes afirmaron que "nunca existieron los actos en los que supuestamente nuestra clienta violenta a la contraparte".

YosStop relata el horror que vivió tras ser detenida por segunda ocasión

La influencer apareció en una entrevista a través de YouTube. Foto: @justyoss.

Aparentemente, la creadora de contenido fue liberada durante la noche del pasado lunes, luego de que se aclaró su situación legal. Ahora, a unas horas de haber salido en libertad, YosStop sorprendió a sus seguidores al aparecer en una entrevista de prensa, en la que dio a conocer detalles sobre su arresto, así como los motivos por los que estuvo detenida. La influencer no logró contener las lagrimas y rompió en llanto al recordar las horas de angustia que vivió durante su detención.

“Fue mucha frustración, mucho pánico, mucho miedo. Pensar en qué va a pasar, el simple hecho de que te priven, ya te privaron de hablar, ahora te privan de tu libertad otra vez. Pensaba ‘qué va a pasar, qué hago, no puedo hablar con mi familia, no sé qué está pasando afuera’. Es mucha incertidumbre, es mucha ansiedad, es como soltar el control y dejar que pase”, dijo la creadora de contenido en entrevista. Agregó que físicamente también se sentía desgastada: "me sentía tiesa, el ojo me brincaba, todavía siento que me brinca y pues miedo, desde entonces hasta ahorita es mucho miedo".

"Déjenme en paz": pide YosStop entre lágrimas

De igual manera, la influencer aprovechó las cámaras para pedir que ya la dejen en paz, argumentando que las acciones de las personas ahora no solo la afectan a ella, sino que también tienen consecuencias en su pareja y su pequeña hija. "Yo he demostrado ante todos que solté mis redes, aquí estoy esperando a que me dejen en paz. No entienden lo traumatizante que es para mí y para mi familia estar viviendo esto otra vez, no solamente soy yo, es mi esposo, es mi mamá es mi hija y simplemente pensar que una niña de menos de dos años esté sin su mamá nada más porque a alguien se le pegó la gana es algo que me duele muchísimo”, dijo.

Al ser cuestionada sobre su regreso a redes sociales, Yoseline Hoffman comentó que aún no sabe cuándo podrá retomar la creación de contenido: "me encantan las redes (...) estamos abiertos a entrevistas, dentro de lo que podamos hablar. Y quiero agradecer a la gente que comparte la verdad, que apoya, que no se prestan a mal informar. También agradecer su cariño (de las personas), eso siempre se agradece", finalizó la creadora de contenido en la entrevista.

¿Por qué fue detenida YosStop?

Se desconocen los motivos por los que fue detenida YosStop. Foto: @justyoss.

Yoseline Hoffman no dio a conocer los motivos sobre su detención, esto debido al proceso legal que hay en su contra. Sin embargo, en redes sociales, amigos de la influencer han denunciado que la creadora de contenido está siendo víctima de extorsión por parte de una mujer con quien compartía un negocio: "mi amiga YosStoP lleva mucho tiempo siendo extorsionada por una mujer y su pareja quienes usaron su nombre para lavar dinero. Al intentar protegerse la silenciaron. Hoy quieren encarcelarla", escribió - en redes sociales - Renata Villarreal, una amiga cercana de la también youtuber.

Sobre el uso de sus redes sociales, los abogados de Yoseline aseguraron que ella sí puede hacer uso de sus plataformas, pero - por decisión propia - prefiere no hacerlo: "no existe ninguna medida de protección vigente que impida que Yoss pueda hacer uso de sus redes sociales. Si nuestra clienta no ha hecho uso de sus redes sociales, ha sido por prudencia y decisión propia, más no porque exista prohibición alguna para ello”, aclaró la defensa de la influencer.