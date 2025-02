Estado de salud de Shakira, HOY, 17 de febrero: la colombiana manda nuevo mensaje en redes

Shakira alarmó a todos sus fans después de confirmar que no se encontraba bien de salud para pode presentarse en el concierto que tenía pactado para realizarse en Lima, Perú el pasado domingo. Ahora, casi un día después, la colombiana mandó un mensaje en redes sociales donde le manda un agradecimiento a todos los fans que le han mostrado su apoyo en estos días, a pesar de la cancelación del evento.

La cafetalera aprovechó sus historias de Instagram mostrarse agradecida con todos aquellos que se han hecho presentes en las últimas horas para mandarle unas palabras de apoyo tras confirmar que tuvo que ser llevada a urgencias por un cuadro abdominal. Shakira se mostraba triste al no poder presentarse en Lima la noche del 16 de febrero, pero dejaba abierta la puerta a poder hacerlo lo antes posible.

La cantante confirmó a través de un comunicado en redes sociales que se encontraba mal de un cuadro abdominal y tuvo que ser llevada a urgencias. En la información presentada el pasado domingo, la colombiana no se iba a poder presentar en el concierto que estaba programado para el pasado 16 de febrero en Lima. En la información presentada, la intérprete de 'Pies descalzos' dejó claro que los médicos le indicaron que no podía cantar aquella noche, por lo que esperaba reponerse lo antes posible para poder presentarse ante su público en la capital peruana.

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", se puede leer en la primera parte del comunicado.