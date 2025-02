Tom Cruise y Ana de Armas desatan rumores de romance tras ser captados juntos en Londres

Tom Cruise es una de las grandes figuras de Hollywood y Ana de Armas ha logrado abrirse paso con éxito en la industria gracias a su talento, ante esto, los rumores de un romance generaron gran alboroto entre los fans de ambos actores. Esto surgió luego de que fueran captados juntos en Londres tras disfrutar de una cena en un famoso restaurante, además de que se fueron en el mismo taxi al salir del lugar.

En el marco de los Premios BAFTA 2025, celebridades llegaron a Londres para ser testigos de la entrega de galardones a lo mejor del cine en el último año. Entre ellos destacaría Tom Cruise y Ana de Armas, quienes no pasaron desapercibidos tanto por los fanáticos como por el curioso lente de los paparazzis, quienes los captaron saliendo de un famoso restaurante en uno de los sitios más populares de la ciudad.

Tom Cruise y Ana de Armas desatan rumores de romance

De acuerdo con el Daily Mail, los actores estuvieron juntos en el distrito de Soho, en Londres, para acudir a uno de los restaurantes más destacados de la zona en donde disfrutaron de una cena. A su salida, se encontraron con un grupo de fanáticos que los reconocieron y no dudaron en acercarse para pedirles una fotografía, algo a lo que ellos aceptaron felices. Luego de ello, ambos se retiraron en el mismo taxi.

uD83DuDCA5 ¡Bombazo! uD83DuDC96 Ana de Armas y Tom Cruise, pillados en una romántica cita en el barrio del Soho en Londres este San Valentín uD83CuDF39? pic.twitter.com/4kB3cYEyaS — Alba Medina (@Srtacotilleo) February 15, 2025

Para su salida ambos optaron por atuendos casuales y relajados. Ana de Armas, de 36 años de edad, lució un blazer en color negro a juego con su blusa y lo complementó con unos jeans tipo rectos que prometen ser una de las grandes tendencias de 2025. Acompaño su look con una bolsa beige y cabello suelto, mientras que el actor, de 62 años, lució un traje en color azul con camisa tipo polo en tono más claro.

El historial amoroso de Ana de Armas y Tom Cruise

Hasta el momento no se ha confirmado que exista algo más que una amistad entre Ana de Armas y Tom Cruise, pues no fueron captados en una actitud romántica tras su cena en Londres. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas aseguraron que podría haberse tratado de una reunión de trabajo, otros destacaron que ambos están solteros y podría surgir un romance.

Sobre el historial romántico de ambos, se sabe que el actor de "Misión imposible" fue relacionado en 2023 con la socialité rusa Elsina Khayrova, pero su romance habría terminado en febrero de 2024 debido a que él consideraba que todo iba muy rápido, señalaron fueron cercanas. Ese mismo año también fue vinculado con la cantante española Victoria Canal, a quien supuestamente conoció en el festival de Glastonbury.

Por otra parte, en diciembre de 2023 Ana de Armas desató rumores de un romance con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel tras ser captados juntos. Sin embargo, en medio de fuertes críticas, la actriz ha dejado claro en diversas entrevistas que actualmente no tiene ninguna relación.

Sigue leyendo:

Wendy Guevara revela las razones por las que le gustaría convertirse en madre de un bebé

Yeri Mua responde con impactante foto a las comparaciones con Danna Paola por su nuevo look