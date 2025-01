¡Debí tomar más fotos! Hijo de Karla Luna hace llorar a todos por su trend de Bad Bunny

José Rubén Luna, el hijo de Karla Luna, comediante mexicana que falleció tras una lucha contra el cáncer, nos hizo llorar a todos los fanáticos y fanáticas de la conductora, pues a través de su TikTok oficial publicó emotivos videos inéditos de su madre durante sus últimos años de vida.

Esto lo hizo en el contexto del nuevo trend que organizó Bad Bunny con su nueva canción "Debí tomar más fotos", donde hace una reflexión sobre extrañar a las personas que más amamos una vez que se han ido de nuestro lado, y así valorar el tiempo que pasamos junto a ellas.

Una parte de la canción reza: "debí tomar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude". Es con ese famoso estribillo que usuarios de las redes ponen las fotografías de las personas o mascotas que más extrañan en todo el mundo, especialmente cuando ya han muerto.

Sin duda, Rubén fue uno de los ganadores de la tendencia, pues por lo menos en TikTok ya tiene más de 2.2 millones de reproducciones, más de 300 mil reacciones de "Me gusta" e innumerables comentarios donde le mandan todo el apoyo y la buena vibra para que siempre recuerde a Karla Luna tan feliz como en los videos publicados.

Además, dejó un emotivo mensaje donde reflexiona que la salud es un privilegio y la vida es un regalo, por lo que hace un llamado a disfrutar de todas las personas que tenemos a nuestro lado siempre, pero también para agradecer todos los días que despertamos con vida.

"Conforme vamos creciendo la edad va cobrando sus facturas y al llegar la vejez con ella perdemos la lucidez de la juventud, hay quienes no recuerdan ni quienes son y hay otros que por azares del destino no llegan a viejos. La vida es un regalo y la salud un privilegio, cuantos no darían todo por seguir con nosotros, disfruten de los suyos, aprovechen cada momento que tengan al máximo y agradezcan cada día por un despertar más"