Reviven VIDEO en donde Karla Panini admite que "le vale gorro" y le volvería a robar el marido a Karla Luna

Una vez más Karla Panini se encuentra sumergida en una gran polémica, pues a través de TikTok se volvió a viralizar una entrevista en donde la comediante, reconocida por su papel en "Las Lavanderas", confiesa entre risas que “volvería a robarse” al hombre con el que hoy comparte su vida, Américo Garza. Este hombre, que en su momento fue esposo de la también comediante Karla Luna, ha sido el centro de las controversias más mediáticas y dolorosas en la historia del entretenimiento mexicano.

Pero a pesar de la historia que tiene la pareja, Panini no solo afirmó que lo “volvería a robar” en un tono irreverente, sino que agregó que, si fuera necesario, lo "volvería a enamorar" sin pensarlo dos veces. Como era de esperarse, este comentario revivió el conflicto que estuvo en el ojo público durante años, una disputa personal que no solo afectó la relación entre ambas comediantes, sino que también dejó huellas profundas en los seguidores de Karla Luna, quien falleció de cáncer en 2017.

Aunque los años han pasado desde los sucesos que desatan este escándalo, las redes sociales no parecen olvidar la controversia que envuelve a Panini y su relación con Garza, quien, a pesar de todo, sigue siendo su esposo. Por ello, el clip donde la comediante afirma sin reparos que "le vale gorro" las opiniones de la genta ha comenzado a llegar a más rincones de la plataforma, despertando nuevamente las críticas hacia ella y su amado esposo.

El clip que se ha viralizado en TikTok volvió a poner los ojos sobre Karla Panini y su relación con Américo Garza, pues durante esta entrevista grabada en octubre del 2023 la comediante se mostró desafiante y en ningún momento intentó disculparse por su relación con Américo Garza, quien fue pareja de Karla Luna durante muchos años. Con tono desafiante, Panini aseguró que no solo no se arrepentía de lo que había hecho, sino que “lo volvería a hacer, 350 mil veces más”.

No lo puedo evitar, me enamoré de mi marido y lo siento, soporten, me vale gorro lo que digan todos. Yo soy muy feliz con mi marido, del que me enamoré, el que me robé, me encanta y me lo volvería a robar, para que sepan, 350 mil veces más me lo vuelvo a robar, si se va con otra me lo vuelvo a robar, lo vuelvo a engatusar y lo vuelvo a embrujar, declaró Karla Panini en aquella ocasión.