Dedican canción a Ángela Aguilar y Nodal tras traición a Cazzu: "critiquen y soporten montoneros" | VIDEO

La polémica contra Ángela Aguilar no ha llegado a su fin, pues desde que Cazzu salió a dar su primera entrevista tras su ruptura con Nodal la cantante de regional mexicano no ha dejado de estar en la mira, pues en sus declaraciones la trapera argentina desmintió la versión que la ahora esposa de Christian dio sobre el resurgimiento de su amor con el cantante. Primero las críticas le llovieron y la empatía se fue con la mamá de Inti; mientras que la nueva pareja de su ex se enfrentó al hate en redes.

Este mismo incrementó el pasado lunes cuando la revista Glamour nombró a Ángela Aguilar como la mujer del año, junto a otras famosas mexicanas; sin embargo, en redes estalló la polémica por quienes no consideran a la cantante como un ejemplo a seguir. Y si bien la intérprete de "Qué agonía" ha guardado silencio y no se ha posicionado frente a la polémica, los internautas no la han soltado. Ahora se viralizó un video de una canción que le compusieron a la hija de Pepe Aguilar y que desató la burla en redes.

Pues el tema recupera la voz de la famosa, pero está recreada con IA, pero sin duda lo que más llamó la atención de muchos fue la particular letra que se escucha. En cada uno de los versos se recupera el nombre de Cazzu y hasta habla de la comparación que le están haciendo con Karla Panini por traicionar a la argentina, esto luego la comediante también traicionó a su amiga Karla Luna al salir con su pareja.

Asimismo, la canción viral recupera frases que la propia intérprete de "La Llorona" dijo en años pasados cuando todavía era amiga de Christian Nodal y que tras anunciar su noviazgo, y posterior matrimonio con el interprete, el Internet no ha dejado de recordarle. Tanta ha sido la polémica que incluso el programa "La Rosa de Guadalupe" le dedicó un capítulo a este triángulo amoroso. Te invitamos a escuchar el tema viral al final de esta nota.

La reacción de los internautas fue con memes y burlas. (Foto: TikTok @jhonjhz)

Tras polémica, hacen canción a Ángela Aguilar donde le pide perdón a Cazzu

El usuario de TikTok Juan Hernández (@jhonjhz) compartió un video con el adelanto de la canción que inventó para sumarse al tema del momento, protagonizado por Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu. Aunque sólo se trató de un adelantó de 31 segundos, el clip rápidamente acumuló más de dos millones de reproducciones y al cabo de unas horas, el usuario compartió la versión entera de su éxito musical.

Para ello se retomó la canción y el video oficial de "Ahí donde me ven" de Ángela Aguilar, mientras que con Inteligencia Artificial se recreó su voz para formar la polémica letra en la que se incluyen frases icónicas de la cantante, memes y otras referencias que son virales en rede sociales, por ejemplo la comparación de la intérprete con Karla Panini. Y como era de esperarse, los internautas ya reaccionaron.

"¿Quién dijo que yo nunca podría quedarme con Christian? A poco, creen que nomas Belinda y Cazzu", empieza la letra de la canción antes de pedirle una disculpa a la mamá de Inti porque ahora su ex es el esposo de la cantante. Además, en el tema creado por Juan Hernández, también habla del compromiso que tuvo el intérprete de "Adiós amor", al tiempo en el que en el coro se escucha el "amoor" y "porque eres mi novio, Christian" que dijo hace unos meses la famosa.

"Lo que pasa es que les dije que yo soy fan de su relación Lo siento por ti Cazzu, ahora es mío Ahí donde me ven, pues yo soy más chingona que la Panini Comenté voy a ser tía en los medios Y ahora seré la madrastra. No importa lo que diga el mundo entero, que critiquen y soporten montoneros Sorry Belinda, a este lo agarro yo", se escucha.

