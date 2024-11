Doris Jocelyn pide detener el hate contra Bella Dueñas por "copiarle" el contenido: "le deseo muchísimo éxito" | VIDEO

La tiktoker Doris Jocelyn reapareció en redes sociales a semanas de su escándalo con Daniel Lechuga, pues ambos creadores de contenido tuvieron diferencias por sus puntos de ver sobre un reto viral de dejar comida en productos de bebé para así ayudar a las madres de familia que tienen que sacrificar mucho por sus hijos. Ahora la influencer regresó con un video defendiendo a la también celebridad del Internet, Bella Dueñas, quien en más de una ocasión se ha hecho viral por su contenido y que ha sido señalada por los internautas de supuestamente "copiarle" todos los videos a la creadora del trend mexa.

Recordemos que la influencer Bella Duellas ha estado en la mira en distintas ocasiones, primero por presumir un cabello largo y con un rojo icónico, después por compartir videos de terror en los que manifestaba que en su hogar había un ente que la acechaba y que más tarde terminó por "poseerla", clips que se hicieron sumamente virales por la actuación de la joven. Pero en los últimos meses su contenido dio un giro drástico cuando se sumó al trend mexa, mismo que inventó Dorys Jocelyn en mayo pasado y que con un sólo video acumuló más de 355 millones de reproducciones por su original idea.

Desde entonces las comparaciones entre ambas tiktokers se ha convertido en un tema de conversación frecuente, pues hay quienes aseguran que la pelirroja le está robando el contenido a su contraparte, ya que en otras ocasiones ha publicado videos sumándose al reto. Ante ello, la sección de comentarios de la joven se ha llenado de mensajes de hate en los que le piden que sea más original o incluso que abandone las redes sociales.

Asimismo, se han creado frases que se repiten miles de veces en los perfiles de las dos influencers entre las que destacan "Bella Dueñas acepto el reto" o "al rato lo sube Bella Dueñas", pero hace a penas unas horas la experta en maquillaje dijo un fuerte "¡ya basta", con el que pidió a sus seguidores detener el hate contra su colega creadora de contenido y aseguró que nadie merece recibir ese tipo de mensajes, además que su contraparte poco a poco se acerca al maquillaje, algo que se debe de celebrar.

En sus comentarios siempre la comparan con Dorys Jocelyn. (Foto: TikTok @belladuenas)

Dorys Jocelyn defiende a Bella Dueñas; ignoró la polémica para que lo "olvidaran", pero no funcionó

La influencer Dorys Jocelyn apareció en TikTok con un nuevo video hace a penas unas horas en el que lanzó un fuerte "ya basta"; en sus primeras palabras la joven aseguró que aunque no quería hablar del hate que le están tirando a Bella Dueñas, se vio obligada porque luego de meses los internautas continúan criticando a su compañera y esto ya se convirtió en un problema que se debe de resolver, decisión que le aplaudieron en redes.

"No quería hablar de esto porque no me gusta la polémica y la verdad pensé que ignorándolo que les iba a olvidar o lo iban a superar, pero ya ha pasado mucho tiempo y siguen generando hate; siguen con que mañana lo sube Bella Dueñas, mañana acepta el reto Bella Dueñas. Me siento con la responsabilidad de recordarles que ningún creador merece que le estén tiranddo hate", dijo visiblemente molesta.

En su defensa a la creadora de contenido, la influencer recordó que la pelirroja está incursionando en el mundo del maquillaje y que esta mera razón le parece algo "estupendo" y que además le da mucho gusto. "Se me hace lindo, un contenido positivo y desde el fondo de mi corazón le deseo muchísimo éxito en todos sus proyectos", concluyó su video no son antes recordarle a sus seguidores que hay que promover cosas positivas.

En el pasado la creadora de contenido ya habló sobre el tema del hate. (Foto: TikTok @belladuenas)

La reacción de los más de 29.7 millones de seguidores de Dorys Jocelyn en TikTok fue bastante positiva y sus fans no dudaron en dejar comentarios positivos, aunque entre ellos sí se leen mensajes de hate contra Bella Dueñas pese a la petición de su ídola para que dejen de compararlas.

"Pero ya no es Bella Dueñas, ya eres tú", "aquí los que nunca han criticado a Bella Dueñas", "gracias por pedir parar el hate a Bella Dueñas, no lo merece, no es justo, ambas brillan por su talento", "por fin lo dices, yo también estoy harto que en cada video te comenten eso, hasta siento que no toman en cuenta el arte que haces", "estoy muy de acuerdo, entiendo que Bella Dueñas a algunos no les cae bien, pero si no te gusta simplemente no lo veas" y "Bella Dueñas tiene mucho talento", son algunos de los comentarios que se leen en el último posteo de la influencer.

