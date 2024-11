Amigos se encontraban cenando mientras una misteriosa criatura los observaba, VIDEO causa pánico en redes

La época más terrorífica del año ya terminó, pero quienes se consideran amantes de lo paranormal saben que los sucesos sin explicación no sólo se hacen presentes durante fechas como Halloween o Día de Muertos, pues el resto del año también podemos encontrar momentos macabros, que nos hacen temblar y paralizarnos ante el miedo que sentimos. Ante ello no causa sorpresa que sean virales muchos videos de momentos comunes de personas, pero que de un momento a otro lo más espeluznante se hace presente.

Lo anterior lo vivió en carne propia un grupo de amigos que se encontraban disfrutando un momento agradable con la compañía unos de otros, pero que sus semblantes no volvieron a ser los mismos al descubrir que no muy lejos de ellos los observaba una misteriosa criatura que atemorizó a TikTok. Fue el usuario Salguero Juega (@salguerojuega) quien compartió las temibles imágenes en su cuenta y en poco tiempo su grabación alcanzó 5.5 millones de reproducciones.

El video que ya es uno de los más virales de TikTok muestra a un grupo de personas disfrutando de una rica cena acompañada por algunas bebidas; todos los invitados conversaban entre sí y gozaban del momento cuando uno de ellos se percató que desde afuera alguien o algo los observaba con demasiado interés. Inmediatamente después tomó su celular y comenzó a grabar; la primera toma muestra cómo se desarrollaba la reunión, mientras que en la segunda el temor se hizo presente.

Y es que luego de enfocar a todos los invitados presentes, quienes incluso saludaron a la cámara, el joven movió la toma a la puerta que enlaza a un jardín con alberca. Desde allí ni el agua cristalina ni la elegante decoración fueron las protagonistas, ya que justo detrás de ellas y como si saliera de la oscuridad se manifestó la misteriosa criatura que no paraba de dirigir su mirada al interior de la casa.

Así disfrutaban de la noche. (Foto: TikTok @salguerojuega)

Joven capta misteriosa criatura que acechaba a su familia y el video se hace viral en TikTok

El video más viral de todo TikTok muestra el exterior de un jardín y justo detrás de unas elegantes sillas se aprecia una criatura extraña que a simple vista parece tener forma de una persona desnuda y con cabello largo. El ser permanece quieto y sentado en cuclillas mientras descansa sus brazos en las rodillas; en lo que respecta a su rostro, la imagen deja ver una cara borrosa que apunta al interior de la casa.

Con esta toma macabra termina la grabación que ya acumula más de cinco millones de reproducciones en la plataforma y como era de esperarse, en la sección de comentarios no tardaron en hacerse presentes las especulaciones, teorías, posibles explicaciones y el temor de quienes vieron a este temible ser que parece estar acechando al grupo de personas.

"El tío de Mordecai", "es un Alan walker", "no me estés asustando que me voy a dormir con mi mamá", "es una persona disfrazada o algo así", "hoy mi Tiktok amaneció paranormal", "el fantasma: solo quiero ser uno de ellos", "le dio pena entrar", "estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover" y "perdón por verte sin tu permiso", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación original. ¿Y tú, qué opinas?

A lo lejos alguien o algo los acechaba. (Foto: TikTok @salguerojuega)

