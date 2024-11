Amigas salen "traumadas" del miedo tras ver "Terrifier 3" en el cine | VIDEO

“Terrifier” es una saga de películas de terror, la primera se estrenó en 2016, la segunda en 2022 y el pasado 31 de octubre legó a los cines la tercera entrega TikTok @danielavillawolves / @officialterrifier3

Un par de amigas se hicieron virales en TikTok luego de mostrar su reacción después de ver en el cine la película “Terrifier 3”. Las jóvenes acudieron muy emocionadas a ver el estreno de la aterradora cinta, sin embargo, al salir dijeron que habían quedado “tramadas” por todas las siniestras escenas que habían visto.

“Terrifier” es una saga de películas de terror, la primera se estrenó en 2016, fue dirigida por Damien Leone y protagonizada por Jenna Kanell. El filme se centra en el personaje de “Art el payaso”, un asesino enmascarado que comete crímenes atroces en un pequeño pueblo durante la noche de Halloween.

La película sigue la historia de dos hermanas, Tara y Dawn, que se encuentran en un pueblo donde “Art el payaso” está causando estragos. Mientras Tara intenta sobrevivir a los ataques de Art, Dawn se encuentra en una situación desesperada tratando de huir de él.

“Terrifier 2” es la secuela de la película original, estrenada en 2022. La trama sigue a “Art el payaso” después de los eventos de la primera película, donde continúa su ola de terror en un nuevo pueblo. La segunda entrega conduce a nuevos personajes y aumenta la intensidad de la violencia y el horror.

Dos chicas de origen peruano asistieron muy emocionadas a ver la cinta de “Terrifier 3”, la cual está catalogada como contenido gore y sus escenas de violencia gráfica y atmósfera de terror que crean. Pero al parecer ellas no estaban conscientes de eso y al salir casi vomitan por lo perturbadoras que fueron las imágenes que aparecieron en la película.

Antes de entrar a ver la saga se mostraban muy felices, pero al salir el gesto de desagrado que hubo en su rostro fue inigualable, incluso contaron que ni siquiera pudieron ver algunas escenas de la cinta por lo sangrientas que eran. La reacción de las jóvenes rápidamente se hizo viral y el clip ya acumula más de 23 millones de reproducciones y miles de comentarios, algunos expresaron que las chicas exageraron con su reacción, mientras que otros coincidieron con el sentimiento generado.

“Ya vi la 1 y 2 y apenas estoy viendo la 3 y no me traumé”, “¿En serió creen que Terrifier 3 da tanto miedo?”, “No está fuerte la verdad, ya la vi y también vi “La sustancia “y súper suave la verdad”, “No tiene nada de terror, solo es gore, y la historia no tiene sentido”, “Yo siento que la gente exagera demasiado con la saga entera de terrifier o yo estoy demasiado acostumbrado a ver cosas turbias”, fueron algunos de los comentarios destacados”.