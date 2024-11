Extranjero pasa un mes en México y asegura que la mejor comida es la mexicana: "fan de los chilaquiles y los sopes"

¡Échenle un pozolito! Un joven extranjero quedó enamorado de nuestro México y no lo culpamos, pues quien no ama nuestra cultura que va desde las tradiciones, los chistes locales y la gastronomía que es enorme y muy variada a lo largo y ancho del país, pero fue esta última la que más lo cautivó en su paso por territorio azteca, tanto que no dudó en difundirlo en TikTok con un video que rápidamente se hizo viral. ¡Pues aseguró que no hay comida más rica que la mexicana!

Y en lo anterior todos coincidimos, pues existe una gran oferta de platillos de los cuales disfrutar en todo el año; sin embargo, él sólo se limitó a hablar de los desayunos ya que asegura que los de su país no tienen punto de comparación con los que existen en México y de esta manera no dudó en afirmar que es fan de los chilaquiles y los sopes, aunque ha probado de todo.

Se trata de Juanes Suárez, un creador de contenido colombiano que ha causado furor en TikTok y que recientemente se hizo viral por demostrar su amor por la comida en México, y eso aunque sólo ha vivido un mes en nuestro país. En su video contó que lo que más le costó del cambio de culturas fue el desayuno, aunque nuestro país tiene joyas como los chilaquiles, tamales o los huevos rancheros.

Durante la grabación explicó que al ser de Colombia en sus desayunos no pueden faltar las arepas, el chocolate con queso, el calentado o el caldo de costilla que para su cultura son muy tradicionales, por lo que le "hacen falta". Afortunadamente, al pisar territorio azteca descubrió que existe una larga oferta que no se debe de desaprovechar.

Los sopes son sus favoritos. (Foto: TikTok @juanessuarezo)

Colombiano teme olvidar la comida de su país por el amor al sazón mexicano

A través de su cuenta de TikTok, Juanes compartió un video que ya es viral en el que dejó en claro que todos los alimentos de México son deliciosos y teme que el sazón mexicano lo haga olvidarse de su cultura y de los platillos que lo tenían enamorado de toda la vida.

"Cuando desayuno y pruebo algo mexicano, me está empezando a gustar mucho. Ayer por ejemplo probé un sope de cochinita que tenía como una recubierta de frijol, encima la cochinita y le echaban cebolla encima, tenía una salsa de aguacate. Oigan, estaba buena. ¿Será que cada día que pase más acá, ponga en riesgo el amor que le tengo a la arepa y al chocolate con queso y me volveré fan de los chilaquiles y de los sopes", dijo antes de mostrar que ya estaba listo para volver a desayunar unos chilaquiles.

Luego de sus declaraciones, su video acumuló más de cien mil reproducciones y comentarios tanto de sus nacionales, como de los mexicanos quienes aseguraron que la comida en nuestro país es única e incluso juzgaron la preparación de chocolate con queso. En la sección de comentarios se leen mensajes como:

"Me perdí desde que dijo chocolate con queso", "mi querido Sebas, a tus arepas mételes salsita picosa y tendrás un sope mexicano, pum 2 en 1", "Sorry Juanete, pero cuando regreses a Colombia tu comida no será lo mismo sin salsa" y "ambas gastronomías tienen lo suyo, cada país es único, ama a ambos, no olvides tus raíces y aprecia donde estás hoy, que ambos países te abren sus puertas con mucho amor".

