¿Quién es el nieto de Capulina?, en redes funan al joven por facturar con el comediante y vender "Capupaquete" carísimo

Gaspar Henaine, mejor conocido como Capulina, se volvió tendencia en redes como TikTok y X, pero su nombre no está ligado a un recuerdo sobre su legado como un querido actor y comediante de la televisión mexicana, pues lejos de hablar de su trayectoria artística a la que también se suma el haber sido un guionista, los internautas lo están nombrando por su nieto. ¿La razón?, que su pariente está en uno de los puntos más virales de su vida como influencer, pero las críticas lo han puesto en la mira.

Olivar Henaine es el nieto de Capulina y en las últimas horas se ha robado toda la atención en redes sociales y medios por comenzar a facturar con el legado de su abuelo, una decisión que ha causado polémica tanto por el hecho, como por los precios que eligió para poner en marcha la venta del "Capupaquete", es decir, un paquete que cuenta con libros y otros artículos antiguos en los que se habla del legado del comediante. La decisión ha causado revuelo en redes y los internautas no dudaron en reaccionar con críticas, memes y hasta videos que ya son virales.

Mientras tanto, el joven está enfrentándose a duras críticas en las que los internautas aseguran que sólo está lucrando con la imagen de su abuelo, quien protagonizó la televisión con novelas como "El diario de Daniela" o películas como "Capulina contra las momias", "El médico Módico" o "La batalla de los pasteles". La viralidad del tema ha sido tanta que mientras algunos reaccionan con memes a este pariente del actor, otros se preguntan quién es el nieto de Capulina y por qué es una de las figuras más polémicas del momento, y aquí te lo contamos.

Pues Oliver lleva ya un tiempo vendiendo mercancía de colección sobre su abuelo en paquetes llamados Capupaquete que no son nada económicos por la antigüedad, valor e importancia histórica, pero entre los detalles más comentados destaca que el joven también decidió poner las piezas a meses sin intereses para que así cualquiera pueda pagarlos. Desde entonces las burlas y contenido relacionado al creador de contenido por querer facturar con el difunto actor no han parado.

Un internauta ya compró el polémico paquete y ya se hizo súper viral, pues también comenta que las piezas están autografiadas por el joven. (Foto: TikTok @luisfer_musicaa)

¿Quién es Oliver Henaine, el nieto de Capulina?

Oliver Henaine es un joven creador de contenido originario de Chignahuapan, Puebla, la misma región en la que nació y creció su abuelo, Gaspar Henaine, a quien todo México conoce como Capulina. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, estudió en la Universidad Americana del Estado de Morelos y administra la cuenta oficial del comediante en redes sociales. Aunque son pocos los detalles que se saben sobre él, en redes suele compartir contenido relacionado a su abuelo.

¿Qué pasó con el nieto de Capulina?

A los 32 años Oliver Henaine se ha convertido en una sensación de las redes sociales y aunque algunos de sus seguidores aprecian que rememore el legado de Capulina, otros más lo han cancelado o "funado" por la misma razón, ya que aseguran, sólo está lucrando con la imagen del actor. El "Capupaquete" que tanto revelo ha causado por tener un costo de dos mil 300 pesos y con la posibilidad de pagar a meses sin intereses cuenta con los siguientes artículos:

Una taza

3 historietas miniatura, "Capulinitas"

Un paquete de café

Tras esta decisión el joven ha recibido comentarios en tono de burla como "soy el nieto de Capulina, mira...", como una muestra de que es lo que quiere evidenciar. Asimismo, en los distintos mensajes se leen opiniones como "de forma no irónica sí han terminado de ver una película de Capulina? Yo no", "el hate sólo es en TikTok, en Facebook como ya es más de señores le va chido", "quién es Capulina", "se siente igual o más famoso que el mismo Capulina en vida" y "tengo miedo de que saque mercancía exclusiva y yo no tenga suficiente dinero para poder comprarla".

Tiktoker compra y presume su "Capupaquete" tras polémica del nieto de Capulina

Un joven de nombre Luis Fernando expuso en TikTok (@luisfer_musicaa) que ya compró uno de los paquetes que está vendiendo el nieto de Capulina, es decir, el "Capupaquete" y que además lo hizo a meses sin intereses. Su video se hizo muy viral en rede sociales donde mostró los productos de los que se asegura en una carta que son "100% originales". Un detalle que revivió la polémica es que el tiktoker agregó que los productos, "vienen autografiados por el nieto de Capulina" y fotos de ellos juntos.

La polémica contra el nieto de Capulina no ha terminado. (Foto: TikTok @luisfer_musicaa)

