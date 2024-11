La influencer Roro enfrenta nueva polémica, la llaman neonazi por ayudar a los damnificados en Valencia tras Dana

La influencer Roro Bueno que se hizo viral en redes sociales por sus videos cocinando para su novio se vio envuelta en una nueva polémica tras anunciar que viajó hasta Valencia, España, para ayudar a los damnificados tras el paso, inundaciones, múltiples afecciones e incluso muertes que ocasionó Dana. Para sumarse a los grupos de ayuda decidió ir a donar alimentos y provisiones; sin embargo, para esta acción se ligó a una organización neonazi que además está financiada por Vox, el partido español ultraconservador.

Aunque fue hace un par de días cuando Roro anunció en un video de TikTok que estaba en camino a la región afectada para llevar provisiones a los damnificados bajo la iniciativa de Chefs Solidarios, misma que estaría cocinando en el Estadio de Valencia y así poder "distribuir raciones de comida a todos los pueblos afectados que no están recibiendo ayuda". En el mismo video una de sus amigas aseguró que necesitaban difusión ya que también era indispensable el apoyo con voluntarios.

La reacción por su acción fue aplaudida por sus seguidores, al menos en un inicio, y en la sección de comentarios se leen mensajes como "Roro, hoy me levanté con ganas de hacer lo que el gobierno inepto no pudo hacer", "a Pablo se le antojó salvar Valencia", "ha llegado Roro, eso significa que estamos salvados", "Roro, Dios te bendiga por esa ayuda que van a brindar" y "Roro hizo más que (Pedro) Sánchez. Pero la polémica inició más tarde cuando se revelaron más detalles de las asociaciones con las que logró brindar ayuda.

En redes sociales y medios se reveló que Rocío Bueno, nombre real de la tiktoker, tomó la decisión de colaborar junto a Revuelta, una organización neonazi y que además está vinculada al partido de ultraderecha, Vox, así como a la Plataforma 711 que es una organización estudiantil. Como era de esperarse las críticas rápidamente llegaron a la creadora de contenido que en el pasado ya ha sido señalada por supuestamente promover a las "trad wife" con duros mensajes difundidos por internautas y a los que ella misma ya reaccionó.

A pasado una semana desde que una Dana provocó inundaciones, muertes y múltiples afectaciones en Valencia, España, misma a la que se han sumado reclamos al gobierno español e incluso ver a los reyes Felipe VI y Letizia en las zonas más afectados mientras los habitantes les lanzaban barro. En medio de todo esto, en redes ha crecido la crítica hacia la influencer Rocío Bueno, mejor conocida como Roro, y quien en un intento por ayudar a los damnificados con comida y alimentos fue señalada como neonazi, una acusación a la que ya respondió.

Por medio de un video de TikTok y que esta el momento es el último en su perfil (@roro.bueno), la creadora de contenido aseguró que se ve obligada a aclarar toda la situación de lo que está ocurriendo tras ligarse con Chefs Solidarios, "una iniciativa que hemos creado un grupo de amigos para dar de comer y cocinar para la gente de Valencia", dijo. Allí mismo especificó que todos ellos son de distintos puntos de España, por lo que trataron de contactar a organizaciones para poder llegar a la zona afectada por la Dana, sin embargo, reveló que "nadie nos quiso llevar ni ayudar".

Fue así cuando en un centro de acopio que se encontraba cerca de su casa se enteró de tráileres que llegaban a la región y ellos se ofrecieron a llevar a Chefs Solidarios. "A todo esto, yo no tenía idea de quiénes eran, ni idea, yo pensaba que era una ONG", confesó antes de revelar que fue hasta estar abordo de las unidades de transporte cuando se les hizo saber que la organización está financiada por Vox, a lo que afirmó:

"No me importó. No le veo el problema. ¿Por qué? Porque la gente estaba ayudando y eso es lo que hace falta ahora mismo, ayuda. Yo he aceptado una ayuda que se me proporcionó y que nadie me había querido dar y ya está. Ahora gracias a eso estamos aquí en el campo del levante cocinando más de 15 mil raciones al día para la gente necesitada, con más de 260 personas sin afiliaciones políticas, sin ideologías de ningún tipo, para gente necesitada y sin importar etnia, nacionalidad, sexo, género, orientación sexual, cualquier cosa. Estamos repartiendo a todo el mundo", sentenció.