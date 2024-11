Captan en VIDEO a influencer manchándose intencionalmente las rodillas con lodo para transmitir desde Valencia

En redes sociales circula un video en el que fue captado el influencer Rubén Gisbert, quien es colaborador externo del periodista español Iker Jiménez, que conduce el programa Horizonte, dejándose caer sobre el suelo para embarrarse de barro las rodillas y así lograr un toque más impactante al mostrar ante la cámara las afectaciones causadas por DANA, especialmente en Valencia, España.

Su conducta ha suscitado las críticas entre los internautas, pero también la reacción del presentador de noticias Iker Jiménez, quien refirió que la conducta del influencer le ha "amargado el día", además de que mancha la labora "encomiable" que han realizado alrededor de la catástrofe.

"Tenéis mi palabra de que yo, por supuesto, jamás en la vida y quien me conoce, he obligado a nadie a mancharse, a dramatizar, no entiendo muy bien lo que ha pasado", dijo Jiménez en su cuenta de la red social X, antes Twitter, desde un automóvil.

Agregó que está realmente "disgustado", ya que se trata de ayudar por el paso de la DANA, por lo que no logra entender por qué su colaborador hizo eso, cuando en su equipo no han dado esas indicaciones; sin embargo, dijo que Rubén Gisbert tendrá que explicar las razones de sus acciones y aseguró que tomará medidas al respecto.

¿Qué dijo Rubén Gisbert ante el video difundido en redes?

"Ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos, sí, lo hice para que se viera barro en mis rodillas a pesar de que llevo más de 7 días de barro hasta aquí arriba, sí, lo hice por eso, por qué, porque la primera conexión fue grabada, cuando me meto dentro del garaje con barro hasta la rodilla, la conexión esa es grabada, y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas si se supone que vengo de un garaje, para que no se note que no estamos en directo, hice eso, me equivoqué, lo siento", describió en un video difundido en redes sociales.

En el metraje de un minuto, el abogado y jurista valenciano de 34 años aseguró que es una persona "leal" y "recta"; sin embargo, recibió decenas de críticas por parte de los cibernautas.

"Es tan ridícula la explicación que seguramente hasta sea así y si no hubieras estado manchado tal cual después del falso directo alguno saldría a recriminarte, pero buen marrón tienes intentando que te crean con lo caliente que está todo… Papelón", "Rubén, no insistas de verdad. Has ayudado, sí, pero has metido la gamba hasta el fondo", "Busca otra excusa para el 3 vídeo, bufón", se lee entre los comentarios.

Sigue leyendo:

Donald Trump amaga a México con imponer aranceles del 25% si no frena la migración

IMPACTANTES VIDEOS: lluvias de DANA dejan aeropuertos, centros comerciales y calles inundadas en Barcelona