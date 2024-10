Carlos Rivera y Doris Jocelyn estrenan impresionante video de maquillaje por Día de Muertos

Doris Jocelynn se ha hecho famosa en las redes sociales gracias a sus increíbles videos de maquillaje. Fue un impresionante trabajo realizado por la mexicana, junto a Carlos Rivera, cantante nacional, lo que la ha llevado a convertirse en una de las más populares tendencias del lunes por su temática de Día de Muertos.

"Cuando te unes a @carlosrivera para celebrar la vida y la tradición de día de muertos con música", escribió como pie de foto en la publicación que de manera inmediata acumuló miles de reproducciones, de reacciones de "me gusta" y desde luego, decenas de comentarios de sus fanáticas o fanáticos.

Para el momento, utilizaron la canción "Calavera" estrenada por el mexicano en fechas recientes. Es una canción que habla sobre el miedo del ser humano a morir. Se trata de un Son clásico, mismo que se adorna con la increíble y potente voz de Carlos Rivera, un auténtico experto en géneros nacionales.

"Miedo, no quiero irme contigo, no puede ser mi destino, deja que me quede aquí. No, no creo que sea mi momento, déjame un poco de tiempo para volver a vivir", es parte de la canción de Carlos Rivera que ya comienza a hacerse popular entre sus fanáticos