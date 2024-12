Mujeres que fueron víctimas de Sergio Andrade cuentan cómo fue su primera Navidad lejos de él: "me sentí libre de comer"

El nombre de Sergio Andrade sigue resonando en la memoria colectiva de México, y ésto no se debe a su influencia en la industria musical, sino por la enorme sombra de abuso y manipulación que dejó a su paso. Este caso se convirtió en uno de los más estremecedores en la historia del entretenimiento mexicano y, a través de los años, ha provocado una gran movilización sobre la explotación y los derechos de las mujeres fuera de las cámaras, especialmente aquellas menores de edad que fueron víctimas de sus acciones.

Desde que la historia salió a la luz, las víctimas de Andrade, muchas de las cuales eran adolescentes y menores de edad en ese entonces, han tenido que lidiar con el impacto de años de abuso físico, psicológico y sexual. Pero además de esto, parecen haber quedado marcadas por la impunidad de la industria, que protegió hasta el último momento a su "Rey Midas" e intentó silenciar las voces de las víctimas.

Con el paso de los años, las mujeres han comenzado a hablar abiertamente de su experiencia antes, durante y después de los abusos ejercidos por Andrade. Fue así como a través del canal de YouTube "Alineate y Abre tus Alas", algunas de las mujeres que pasaron por estas violencias se reunieron en una llamada grupal para compartir sus experiencias y reflexionar sobre sus vidas después de haber escapado del control y abuso del productor musical.

A través de una videollamada, Karla de la Cuesta, Karola de la Cuesta, Aline Hernández, Marlene Calderón, Liliana Regueiro y Guadalupe Carrasco se reunieron para hablar no sólo del sufrimiento a que fueron sometidas por Andrade, sino también para compartir la felicidad que les brindó la posibilidad de tener una vida más allá del abuso.

Y es que después de pasar años sometidas a un control y manipulación total, las mujeres ahora se encuentran en un lugar de recuperación en donde las cicatrices aún son visibles. Fue así como Aline habló para las demás y recordó cómo fue su primera Navidad después de haber sobrevivido a las violencias de Andrade:

No tenía palabras de estar con mi familia, durmiendo en mi cama, recibiendo regalos. Esa navidad fue muy importante para mí, declaró Aline.

Para ella, esa Navidad representó la primera vez en años que experimentó lo que significaba una celebración familiar genuina, lejos de las manipulaciones y abusos; y en medio de los recuerdos y los escalofríos que todavía llegan al recordar esa época, Marlen Calderón también recordó aquella época:

Como saben yo me escapé, me regresan [...] cuando se da esto que Karina tiene que viajar a México, yo asi de ‘yo voy’, fue uno de los privilegios que me concedieron. La pasé en la cárcel, pero rodeada de mi familia, mi papá, mis hermanos, fue una navidad muy bonita porque después de nueve años estaba con mis padres, recordó Marlen.