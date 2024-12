Briggitte Bozzo habla por primera vez de su salida de La Señora Presidenta: "No me despidieron como lo merecía"

El día de ayer te informamos que la actriz, Briggitte Bozzo quedó fuera de la obra de teatro "La Señora Presidenta", protagonizada por la mayoría de los finalistas de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México". La famosa compartió un video en redes sociales explicando el motivo de su decisión.

Durante un video Briggitte Bozzo, protagonista de "La Rosa de Guadalupe", dio sus primeras declaraciones sobre su repentina salida de "La Señora Presidenta", noticia que sorprendió a sus fans pues la joven nacida en Venezuela era una de las grandes protagonistas.

Después de que Arath de la Torre, protagonista de la obra, confirmara cambios en el elenco de "La Señora Presidenta", Briggitte Bozzo compartió un video en redes sociales para explicar el motivo de su salida de la puesta en escena, uno de los proyectos más importantes de este 2024.

Sin guardarse nada la exparticipante de "La Casa de los Famosos México" dijo que el pasado domingo fue su última aparición en "La Señora Presidenta". Señaló que la decisión la tomó por motivos personales, sin embargo, no brindó más detalles al respecto.

"No me despidieron como lo merecía, les quiero decir que ya no voy a estar en la obra "La Señora Presidenta" por motivos personales", sentenció.