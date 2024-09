The Cure anuncia nuevo álbum y estrena "Alone", su primera canción después de 16 años de ausencia

¿Quién dijo que los góticos habían desaparecido? Pues llegó la hora de sacar el delineador negro y la gabardina de vinipiel porque después de 16 años, The Cure sacudió la escena musical con el lanzamiento de "Alone", su nuevo sencillo que precederá el estreno de su disco "Songs of a Lost World", programado para el 1 de noviembre de este año. Este esperado regreso marca una nueva era para la icónica banda británica que reinventó el post-punk y new wave, y se convirtió en un estandarte para las y los que tienen una alma melancólica.

El último álbum de The Cure, "4:13 Dream", se lanzó en 2008, y desde entonces la banda había mantenido a sus fans en vilo con promesas de nueva música. Durante años, Robert Smith había hablado de la posibilidad de lanzar un nuevo trabajo, mencionando en varias entrevistas que tenían canciones grabadas pero que aún no habían encontrado el momento adecuado para lanzarlas. Sin embargo, la larga espera finalmente terminó, y el lanzamiento de "Alone" no solo cumple las expectativas de las y los góticos en turno, sino que promete un renacer musical para la banda.

The Cure estrenó su primera producción inédita en más de una década en el programa de radio BBC 6 Music, conducido por Mary Anne Hobbs, este jueves por la mañana, demostrando que a pesar de los años su huella en el mundo de la música sigue siendo muy profunda y duradera.

The Cure regresa con el lanzamiento de nuevo sencillo

Y es que no se puede negar que The Cure es una de esas bandas que ha dejado una huella profunda y duradera en la música; fundada en 1976 en Crawley, Inglaterra, la banda se destacó por fusionar el post-punk con un estilo sombrío y emocional, que ha resonado con generaciones de seguidores en todo el mundo. Robert Smith, el líder y vocalista de la banda, ha sido durante décadas el corazón y alma del grupo, pues su estilo vocal y su característico cabello desordenado, combinado con letras introspectivas, a menudo sombrías, lo convirtieron en un ícono no solo de la música, sino también de la moda y la cultura gótica.

En un comunicado de prensa, Robert Smith compartió algunos detalles sobre el proceso creativo que llevó a la creación de "Alone", pues según el cantante, la canción fue clave para desbloquear todo el concepto del álbum. “Había estado luchando por encontrar la línea de apertura correcta para la canción adecuada durante un tiempo”, explicó Smith. El artista también mencionó que había estado trabajando con la idea de la soledad, un tema recurrente en la música de The Cure, y que finalmente encontró inspiración en el poema "Dregs", del poeta inglés Ernest Dowson.

La canción, como muchos de los trabajos más icónicos de la banda, tiene un sonido que mezcla capas de guitarras etéreas, sintetizadores brillantes y una percusión metálica, características que han definido el estilo de The Cure desde sus primeros trabajos, reflejando la melancolía característica de la banda y tocando temas existenciales que han sido centrales en su discografía a lo largo de los años.

Este descubrimiento le permitió solidificar la estructura no solo de "Alone", sino del álbum completo.

Fotografía: Instagram/@thecure/@andieborie

Así suena "Alone", la primera canción de The Cure después de 16 años

¿Cuándo se estrena "Songs of a Lost World", el nuevo disco de The Cure?

Aunque se han revelado pocos detalles sobre el resto de las canciones de "Songs of a Lost World", lo que está claro es que este será un álbum que busca explorar temas profundos y personales, como lo ha hecho siempre The Cure, pues el título sugiere una exploración de un mundo perdido, un lugar al que se accede a través de emociones humanas como la tristeza, la soledad y la introspección, sentimientos que han sido una constante en la carrera de la banda. Lo que sí se ha revelado es que el material saldrá a la luz el próximo 1 de noviembre y a través de sus redes sociales es posible preordenarlo desde ahora para ser la primer persona en escucharlo.

Por su parte, en una entrevista reciente, Smith mencionó que este nuevo álbum será “una de las obras más emocionales y honestas” de su carrera. Aunque la banda ha estado tocando algunos de estos temas en sus recientes giras, aún no se ha confirmado cuántas de estas canciones formarán parte del álbum; además, el cantante comentó que algunos de los temas tienen una duración extendida, lo que sugiere que podríamos estar ante un álbum de proporciones épicas.

El retorno de The Cure marca un momento importante en la historia de la música alternativa.

Fotografía: Instagram/@andieborie

En 2024, el mundo de la música ha sido revitalizado por el regreso de bandas icónicas como Oasis, que se reúnen tras 15 años de separación, y Linkin Park, que presenta a Emily Armstrong de Dead Sara como su nueva vocalista tras la muerte de Chester Bennington. A este resurgimiento se une The Cure con el lanzamiento de su esperado álbum "Songs of a Lost World", después de 16 años sin nueva música; estos regresos trinfales no solo conectan a las y los fans de toda la vida, sino que también presentan estas leyendas a nuevas generaciones, reafirmando su impacto duradero en la música.

Sigue leyendo:

¿Oasis sí viene a México? Noel y Liam Gallagher desatan rumores con una publicación enigmática

Shakira lanza "Soltera", su nueva canción celebrando la libertad, ¿qué dice sobre su relación tóxica?