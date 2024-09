¿Oasis sí viene a México? Noel y Liam Gallagher desatan rumores con una publicación enigmática

El pasado 27 de agosto, la industria del britpop parece haber renacido luego de que Oasis anunció su regreso a los escenarios después de 15 años distanciados como sólo los hermanos saben hacerlo. Hasta ese momento, se había confirmado una pequeña gira en Reino Unido y aunque las y los fans resguardaron la esperanza de que ésta se extendiera a distintas partes del mundo, ésto no fue confirmado hasta la mañana de este 26 de septiembre, pues un video habría desatado la euforia del mundo entero.

Y es que no se puede negar que el anuncio del reencuentro de Oasis ha sido un hito en la historia de la música contemporánea; para muchos, la separación de la banda en 2009 tras una acalorada disputa entre Liam y Noel Gallagher fue un golpe devastador para la música. Desde entonces, se había especulado constantemente sobre la posibilidad de una reconciliación, pero la tensión pública entre los hermanos parecía dejar pocas esperanzas para una eventual reunión.

Sin embargo, la espera ha terminado ya que a través de su cuenta de Instagram, la icónica banda de Manchester dejó ver que las diferencias que los mantuvieron separados durante tantos años finalmente han sido superadas, pues a través de un video dieron por inaugurada la gira "This is it, this is happening" y de acuerdo con información del medio internacional NME, ésta llegará a México.

Oasis en México: el sueño convirtiéndose en realidad

La publicación en su cuenta de Instagram se encontraba acompañada de un enigmático poema que despertó aún más la emoción de sus seguidores: "Las armas han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a ver. No será televisado". Esta declaración ha sido interpretada como una señal de que los tiempos turbulentos han quedado en el pasado, y la música volverá a ocupar el centro de su relación.

La gira promete ser una celebración épica del legado musical de la banda, y abarcará tanto sus éxitos más grandes como algunas sorpresas inéditas y según información publicada por Billboard y NME, Oasis iniciará la gira en su tierra natal, el Reino Unido, con una serie de conciertos que comenzarán a mediados de 2025.

Algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio de Oasis, como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" y "Champagne Supernova", están confirmadas en el setlist de la gira, lo que garantiza que las y los fans podrán revivir los momentos más icónicos de la banda en vivo. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo de producción han dejado entrever que también se incluirán algunas nuevas composiciones, lo que ha generado expectativas aún más altas.

Los Gallaghers, en más de una ocasión, han expresado su admiración por el entusiasmo y la energía de sus seguidores mexicanos, lo que hace que este retorno sea aún más especial para ambas partes.

Por su parte, México ha sido históricamente uno de los países donde Oasis ha gozado de una base de seguidores extremadamente leal, pues desde su primera visita al país en los años 90, la banda ha sido recibida con los brazos abiertos por las y los fans mexicanos, que los consideran una de las bandas extranjeras más queridas. Es por ello que no sorprende que México esté incluido en las paradas confirmadas de la gira mundial "This is it, this is happening", según reportes de NME.

Es así como con el anuncio oficial del regreso de Oasis, el 2025 promete ser un año histórico para la música y todo parece indicar que podremos ver a los hermanos Gallagher pisando tierras mexicanas. Aunque aún no existen fechas confirmadas para este tour, las y los fans mexicanos no han podido contener su emoción y piden a los cantantes evitar peleas hasta que se presenten en el país.

Fechas internacionales que habría confirmado Oasis

Además de llegar a México, la gira mundial "This is it, this is happening" de Oasis cubrirá una extensa lista de ciudades en diferentes continentes, lo que refleja la enorme demanda internacional por su música. Según información compartida por medios internacionales como "Consequence of Sound" y "Pitchfork", algunos de los destinos confirmados incluyen grandes centros urbanos tales como:

A lo largo de su carrera, la banda ha sido reconocida no solo por su música, sino también por su influencia en la moda, el arte y la actitud de una generación.

Toronto, Canadá

Chicago, EE.UU.

East Rutherford, Nueva Jersey, EE.UU.

Boston, EE.UU.

Los Ángeles, EE.UU.

Ciudad de México, México

São Paulo, Brasil

Buenos Aires, Argentina

Santiago, Chile

Seúl, Corea del Sur

Tokio, Japón

Melbourne, Australia

Sídney, Australia

De esta forma, la gira no solo será un retorno triunfal a los escenarios de la banda, sino también un testimonio del impacto cultural de Oasis en el panorama musical global. Y es que desde su debut en los años 90, Oasis ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y se ha consolidado como uno de los grupos más influyentes de su generación; su álbum debut, "Definitely Maybe" (1994) que está cumpliendo 30 años y su obra maestra "(What's the Story) Morning Glory?" (1995), son considerados pilares fundamentales del britpop y la música alternativa.

