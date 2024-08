Marco Antonio Regil explota contra Shanik Berman y se arma la discusión en vivo: "¿dónde está el chisme?"

Marco Antonio Regil tuvo una entrevista con Shanik Berman en su espacio de radio. En el momento en que se encontraron frente a frente, fue el conductor quien le reclamó que durante una conversación en La Casa de los Famosos México, dio fuertes declaraciones sobre su vida privada, pero cambiando algunos aspectos que pudieron dar a entender cosas malas.

Shanik aseguró que la razón por la que lo metió a su conversación, fue porque las participantes del famoso reality show, fue porque las mujeres solteras de la casa, le preguntaron si se trataba de un hombre soltero o si Marco pensaba casarse con alguien durante los próximos años.

Lo anterior, derivó en una discusión en vivo en donde quisieron aclarar todos los puntos manifestados por ambas partes. Al final, Marco Antonio aseguró que finalmente fue algo que le dolió mucho, pero a pesar de todo la seguía queriendo mucho. Agregó también que le agradecería medir las consecuencias de sus declaraciones.

Shanik Berman se defendió del reclamo de Marco Antonio. Crédito: Shanik Berman

Marco Antonio Regil y Shanik Berman pelean en vivo

"No te pido perdón por haberlo inventado, cuando alguien da una entrevista, está grabada y publicada, ya se puede repetir, ya no es un secreto. El 18 de julio de 2017 me dio una entrevista, me dijo que llevaba 8 años sin pareja, pero que antes fue un novio serial, que solo dio un anillo de compromiso", fueron las palabras de la conductora de espectáculos.

Sin embargo, en esa misma entrevista, Shanik Berman le preguntó "Es cierto que tu mamá no tuvo otro esposo porque le decías: "si te vuelves a casar, me tiro debajo de las ruedas de un camión". Aquí fue la raíz de toda la polémica, pues Marco Antonio hizo una aclaración extra.

"Estás hablando de un niño de cuatro años", dijo Marco Antonio Regil. Él asegura que durante la Casa de los Famosos México, Shanik fue la que contó esta anécdota como que si él fuera un adulto. Además, aseguró que la información dada también tuvo algunas palabras o hechos que fueron cambiadas.

Esta fue la respuesta de Marco Antonio Regil para aquella entrevista: "Sí, eso le decía de chiquito. Ella era muy celosa conmigo, es el caso típico de muchas mamás divorciada o solteras que en un hijo sustituyen al marido, no sexualmente, pero ella me decía que era como su maridito. No lo hizo con mala intención, pero no es sano, le das a un niño un lugar que no le corresponde (...) Sin querer me creó muchas inseguridades, las cuales manifesté después en mis relaciones".

"Si en algo me equivoco, dímelo porque quiero aprender, cuando uno pide una disculpa, lo importante es ofrecerla, validar la información. Eso lastimó a Marco, yo te felicito por el reconocimiento de tu cariño, y el reconocimiento de que le dolió. El único paso que hace falta es cómo voy a reparar el dolor", fue la defensa de la compañera de Shanik.