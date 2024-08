VIDEO: Adrián Marcelo traiciona a su amigo Mario Bezares: "Fuera bromas, no tiene nada que ofrecer"

Ya lo dijo Poncho de Nigris sobre el influencer regiomontano: "Adrián Marcelo es su peor enemigo, sólo él puede acabar con todo lo que ha logrado". Y es que el ex integrante del #TeamInfierno ha sido uno de los televidentes más críticos con Cuarto Tierra y, en especial, con Adrián Marcelo.

En tres semanas de reality, Adrián Marcelo se ha erigido como el líder del Cuarto Tierra. Con esto, ha dado todo el contenido que él pregona, la mayoría de este, con mensajes negativos y agrediendo a alguien más, como lo hecho hacia Briggitte Bozzo y a Gala Montes, burlándose de que padece depresión.

De igual forma, manipuló a Shanik Berman y ésta, al darse cuenta, lo llamó "depredador". En este panorama, es que Adrián Marcelo volvió a hablar de otro habitante. Esta vez fue de su amigo, sí, su amigo Mario Bezares, con quien tiene una amistad desde antes de La Casa y, en esta ocasión, se lanzó contra él para exponerlo y criticarlo.

Mario y Adrián son amigos cercanos dentro del reality. Foto: Especial

Adrián Marcelo traiciona a Mario Bezares y pide su salida

Sólo faltaba que Adrián Marcelo se lanzara sobre su amigo Mario Bezares. Cabe recordar que hace una semana, cuando Arath de la Torre se posicionó frente a Mario para pedirle que se fuera, Adrián fue quien defendió a capa y espada a Bezares. Ahora, lo traiciona por quedar bien con sus amigos de Tierra.

"A Arath ya no le crean sus mamad** de reiki y del rosario. Ya no le hagan caso", comienza Adrián al hablar contra de la Torre, de quien ha dicho que quiere quedarse con su trabajo como conductor.

Luego, sin titubear, se lanzó contra su amigo.

"Fuera bromas con Mario, no tiene nada que ofrecer", inició con contundencia.

Y luego, abundó:

"Saben quién lo ha hecho, fuera de mamón, es una estrategia chida pero ya vieron que no, no le vuelvan a picar, lo dejan sin armas. No tiene nada que ofrecer en el sentido, con todo respeto ¿qué te va a decir? te va a llegar a cantar una de los 50s y ya", aconsejó a sus compañeros.

Para dejar clara su postura, remató:

"No lo piquen ya porque lo están haciendo grande y la gente se divierte con ustedes y él. Mejor diviértanse ustedes", expresó Adrián Marcelo dentro de su Cuarto, rodeado de sus amigos.

Pone a Bezares contra los leones

Para rematar a su amigo, Adrián Marcelo habló de cómo fue Mario en su trabajo en otras empresas.

"Yo estaba a lado de él (Mario), sabía que venía. Mario así es, en Multimedios era así, a los meseritos les decía 'te amo' y la chingada y luego se subía y 'ya no quiero a este güey'. Mario no te va a mostrar nunca un sentimiento, pero te va a ir a clavar por la espalda", recordó.

Con esto en su mente, sumó de nuevo a Arath de la Torre: "Ni a Arath ni a él, déjenlos que la gente... Eso del rosario, mis hijos me están viendo y voy a pedir mi salida, mis put** huevos, vean cómo festeja cuando la jugada no le sale. No caigan en esos juegos".

Arath de la Torre superó su nominación. Foto: Especial

Adrián Marcelo: ¿El falso Mesías de Cuarto Tierra?

Los habitantes de Cuarto Tierra siguen confiados a que ellos son los más fuertes de La Casa, de igual modo que esperan se vaya un integrante de Cuarto Mar. Bajo la palabra de Adrián Marcelo, su líder, están convencidos de su palabra tal cual si fuera su mesías, puesto que todo lo que él indica, ellos lo hacen.

Para culminar, el llamado "youtuber mariguano" por Gala Montes, dijo que él dejó fuera de La Casa un aparato de apoyo con videos donde se le ve regalando dinero a las personas, sumado a promociones para que voten por él y se ganen descuentos en restaurantes.

