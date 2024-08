VIDEO: Marco Antonio Regil manda fuerte mensaje a Shanik Berman, “ya que saliste de la Casa, nos vamos a comer un pollito”

Shanik Berman fue la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2024, aunque era la favorita de la primera semana la periodista sorprendió a varios de los televidentes e internautas con su salida, pero sobre todo a varios de los colegas que tiene y de quienes contó algunos secretos, razón por la que ya la andan buscando en los pasillos de la radio en la que trabaja.

Marco Antonio Regil subió a su cuenta oficial en Twitter un video en donde asegura que está buscando a Shanik Berman, después de que la integrante de La Casa de los Famosos México platicara algunos rumores sobre la vida del querido conductor de televisión.

En la grabación que se encuentra disponible en diversas redes sociales, Marco Antonio Regil llegan los pasillos de la radio en donde laboran y pregunta si ya está Shanik Berman trabajando, pues asegura que aunque es vegano se quiere “comer un pollito con ella”, expresión que se utiliza para dar a conocer que necesitan platicar asuntos que tienen pendientes.

El video fue tomado a broma por varios de los internautas quienes aseguraron que es momento de que Shanik Berman enfrente la realidad después de salir de La Casa de los Famosos México, pues ahora tendrá que rendir cuentas a varias de las celebridades de las que habló estando dentro.

Shanik Berman contó a sus compañeros de La Casa de los Famosos México que Marco Antonio Regil tuvo una relación complicada con su mamá, ya que dijo que eran tan cercanos que ninguno le permitía tener pareja a la otra persona pues había algo de codependencia entre ambos.

El rumor que dijo Shanik Berman llegó hasta los oídos de Marco Antonio Regil quien al ser cuestionado por la prensa sobre lo que opinaba de las palabras de su colega, sólo mencionó que se estaba valiendo de falsas noticias para ganar el reality show y reaccionó con humor.

"No sé si sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí porque si no pues nada más anda inventando para que le vaya bien en el show… Anda muy afectada dentro del reality. No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Mi mamá ya falleció y no es para andarla metiendo en chismes”, fue la declaración de Marco Antonio Regil a las palabras de Shanik Berman.