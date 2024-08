Alexis Ayala reprueba la actitud de Adrián Marcelo y le muestra su apoyo a Arath de la Torre

Celebridades e influencers se han mostrado en contra de las declaraciones y actitud de los integrantes del team Tierra, sobre todo de Adrián Marcelo que ha lanzado fuertes ataques generando críticas en su contra. Esta vez fue el actor Alexis Ayala quien reprobó el comportamiento del influencer regiomontano y no dudó en mostrar su apoyo a Arath de la Torre tras lo ocurrido en la gala de nominación el domingo pasado.

Alexis Ayala reprueba la actitud de Adrián Marcelo con Arath de la Torre

Adrián Marcelo ha generado gran polémica por los comentarios que ha realizado contra otros participantes como Gala Montes, Briggitte Bozzo y, recientemente, Arath de la Torre. Esto y el mensaje de sus hijos provocó que el conductor se quebrara y solicitara su salida del reality show, motivo por el que otras celebridades le han mostrado su apoyo.

"A mí el cuarto Tierra no me representa, pero el cuarto Mar sí me representa y lo que vi de Arath de la Torre, o sea, me espejeé con él… Arath no es político, es actor, lo que dijo Adrián Marcelo no tenía nada, no venía ni al caso (…) Se me hace muy fuerte esta ‘Casa de los Famosos’ porque ha tocado fibras muy fuertes. Ojalá que Arath ya siga entero como está y salga para adelante, mis respetos para él, creo que están haciendo un juego más amable, sería increíble que ‘La Casa de los Famosos’ comenzara a hablar más de las virtudes”, dijo el actor.

¿Arath de la Torre abandona “La Casa de los Famosos”?

Tras las palabras del influencer regiomontano en el posicionamiento, surgieron rumores de que el conductor de “Hoy” podría haber pedido abandonar el programa. Fanáticos señalaron en redes sociales que el también actor pasó varias horas en el confesionario y no desempacó su maleta del pasado domingo; además, le envió un mensaje a su esposa en el que aseguraba que le tenía una sorpresa.

Alexis Ayala le muestra su apoyo a Arath de la Torre. Foto: IG @arathdelatorre

En medio de las sospechas, se difundió en redes un video del mensaje que Arath de la Torre envía al público a través de las cámaras de “La Casa de los Famosos México”, algo que muchos tomaron como una señal de que continuaría en la competencia.

“Gracias. Se vienen tiempos difíciles, pero estoy preparado. Hay muchas cosas que se aclararon el día de ayer, para mí, dentro de este concurso, creo que puedo jugar más todavía, así es que esperen muchas cosas de mí. Buen día”, dijo el conductor, quien se perfila como uno de los favoritos para llegar a la final en el reality show.