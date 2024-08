Gomita confiesa que su hermano Lapizito la golpeaba: "Salí sangrando"

Araceli Ordaz mejor conocida como "Gomita" confesó que su hermano Alfredo Ordaz "Lapizito" la golpeaba y que en una ocasión hasta el labio le abrió, estas declaraciones se dan mientras Alfredo es acusado recientemente por sus exnovias de haberlas agredido.

Las declaraciones las hizo en una platica con sus compañeros del team Tierra al interior de La Casa de los Famosos donde dijo que su hermano se enojaba cuando ella hacía reír a la gente, perdía los estribos y se portaba muy violento, lo que sorprendió a Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y Sabine Moussier.

Ana Cisneros y Fer Durán acusaron a Lapizito de agresión

Gomita confiesa que su hermano la agredía y hasta el labio le abrió

"Me avienta el micrófono y salgo con el hocico todo partido... salí sangrando", recordó que su papá no quería que ella saliera a cuadro para que el público no la viera pero que como las personas pedían que saliera ella decidió hacerlo "salgo con el hocico todo partido".

Gomita dice que Lapizito la regañaba y que le indicaba "no los hagas reír, tú los tienes que hacer enojar", y detalló que incluso e las rutinas donde debían golpearse de broma su hermano la golpeaba realmente diciéndole "es que eso no se hace", dando muestro de que su familiar tendría ataques de ira y reconoció que por ese comportamiento dejaron de trabajar en el circo.