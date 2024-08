Shanik revela que Adrián Marcelo la manipuló y le enseñó cómo dominar a las mujeres sin figura paterna

Shanik Berman reveló aspectos nunca antes mencionados sobre su participación en La Casa de los Famosos México. Durante una entrevista, la periodista de espectáculos contó las vivencias a las que se enfrentó durante su participación en el reality show, especialmente dio detalles de lo que lo que vivió con Adrián Marcelo.

La presentadora fue uno de los personajes más queridos en las primeras dos semanas que estuvo en la casa, sin embargo ella no tenía idea de lo mediática que estaba siendo su participación, por lo que al salir se dio cuenta y no entendió por qué había sido expulsada.

Seguir leyendo:

¿Se parecen? Usuarios comparan al hijo de Shanik con Adrián Marcelo y FOTOS se hacen virales

Shanik Berman planea llevar su experiencia en "La Casa de los Famosos México" a La Rosa de Guadalupe

Además de que contó palabra por palabra cómo la manipuló Adrián Marcelo también indicó que el youtuber regiomontano le enseñó sus habilidades como psicólogo para saber cómo dominar a mujeres sin imagen paterna, esto en referencia a las actitudes de Gala Montes, Briggitte y Karime.

Adrián Marcelo le dijo a Shanik que Gala le provocaba cierto miedo, motivo por el cual cuando se enfrentaron el influencer quiso amedrentarla utilizando el conflicto que la actriz que tiene con su mamá y con su papá. Por su parte, la presentadora dijo que así como quiso manipularla a ella, eso se debe hacer con las mujeres que no tuvieron imagen paterna.

"Gala le da terror a Adrián Marcelo porque no le puede pegar y la otra va, aunque la otra lo provoca, y lo provoca, lo que Adrián hizo fue eso que me dijo que se tiene que hacer con las mujeres que no tienen imagen paterna", dijo.

La conductora reveló que al salir del programa su hija Karla fue quien le dijo todo lo que Adrián Marcelo decía de ella y le contó cómo la había traicionado, situación que la dejó con mucho coraje, sin embargo, aseguró que aunque fue manipulada, está segura que el karma le llegará.

"Me doró la píldora, me decía que me admiraba, que le encantaba como hacía las entrevistas, entonces yo dije wao mi alma gemela, íbamos a hacer un programa juntos, quién iba a pensar que me estaba engañando, fui la manipulada, el karma siempre llega", expresó.