Shanik Berman planea llevar su experiencia en "La Casa de los Famosos México" a La Rosa de Guadalupe

Aunque la periodista de espectáculos Shanik Berman fue una de las participantes favoritas de “La Casa de los Famosos México” durante la primera semana, su alianza con Adrián Marcelo cambió la opinión que el público tenía de ella. Tras convertirse en la segunda eliminada se enteró de la tradición del influencer, ahora buscará que su experiencia en el reality show pueda ser contada en un episodio de “La Rosa de Guadalupe”.

Shanik Berman pide que su historia en LCDLF sea contada en “La Rosa de Guadalupe”

La sinceridad y simpatía de la periodista de espectáculos le ganó el corazón del público en el reality show, sin embargo, Adrián Marcelo logró convencerla de traicionar a su propio equipo y las críticas no se hicieron esperar para Berman. A su salida, la también conductora pidió disculpas al team Mar y lamentó haber sido manipulada por el influencer regiomontano, experiencia que le gustaría contar en un capítulo de “La Rosa de Guadalupe”.

Shanik Berman planea que su historia en LCDLF sea contada en “La Rosa de Guadalupe”. Foto: IG @shanikberman

“Voy a ir a hablar con Miguel Ángel Herros a decirle que me haga un capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’. No, es en serio, porque imagínate que yo, una persona con experiencia, me dejé envolver, involucrar por una persona carismática que me odiaba, que se vomitaba de mí, que lo único que quería era lastimarme”, dijo la periodista en una reciente entrevista.

Shanik Berman también se lanzó contra Adrián Marcelo por las burlas que le hizo a Gala Montes sobre su depresión: “Yo pensé que me quería tanto, que nos queríamos tanto. Aprendí que no toda la gente que te endulza el oído es la gente que te quiere, lo que le hicieron a Gala, lo que le dijo Adrián Marcelo a Gala burlándose de una enfermedad mental que es la depresión, para mí es como si se hubiera burlado de un discapacitado”.

Shanik Berman envía mensaje a Adrián Marcelo tras haberla engañado en LCDLF México. Foto: IG @adrianmarcelo10

Shanik Berman le pide disculpas al equipo Mar

A través de su cuenta de Instagram, Shanik Berman compartió un video en el que reflexiona sobre su paso por “La Casa de los Famosos México” y la supuesta amistad que tuvo con Adrián Marcelo. La periodista pidió disculpas y se declaró team Mar, además aseguró que Karime Pindter es su participante favorita para ganar el programa.

“Me sirvió para darme cuenta de algo muy importante: el que más te quiere no es el que más te alaba, el que más te quiere es el que te dice lo que estás haciendo mal de frente como lo hizo Arath, como lo hizo Gala, como lo hizo Briggitte, como lo hizo Mario, me querían ayudar y yo entre el hambre, el sueño y la confusión fui presa de un depredador que vio en mi alguien vulnerable (…) Yo no te odio Adrián Marcelo porque en mi corazón no cabe el odio, pero bye”, dijo la periodista.