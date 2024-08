Wendy Guevara lanza advertencia contra Sian Chiong: “Déjalo que salga”

La tensión crece en “La Casa de los Famosos México” ante los constantes conflictos entre sus participantes, cuyas declaraciones han logrado molestar a otras celebridades en el exterior. Como las más recientes de Sian Chiong en las que la compara con Ricardo Peralta asegurando que él sí está “estudiado” en comparación con la ganadora de la primera temporada, Wendy Guevara, que no dudó en responder lanzando una fuerte advertencia al actor.

Wendy Guevara arremete contra Sian Chiong y lanza advertencia

Wendy Guevara ha sido tema de conversación entre los habitantes de la nueva temporada en el reality show ante el impacto que tuvo durante su participación en la que resultó ganadora, aunque las declaraciones de Sian Chiong provocaron molestia en la influencer que no dudó en defenderse y lanzó una advertencia al cantante.

Sigue leyendo:

VIDEO: Nicola Porcella organiza fiesta para Wendy Guevara por su cumpleaños

El público niega voto a Potro Caballero ahora que está nominado en La Casa de los Famosos México: “ahorita no andamos haciendo favores”

“Son temas bien fuertes y la verdad lo que este chido dijo… Cada cabeza es un mundo y hay que respetar lo que otras personas dicen, pero si me atacan que me tengo que defender y luego a mí que me encanta pelear. Déjalo que salga, ya ahora que salga… La verdad es un mueble el chico, todo el mundo sabemos y que aburre y no da contenido ni nada, yo podré ser una payasita o lo que sea, pero di mucho contenido”, dijo la influencer en un encuentro con los medios retomado por De la Rosa TV en YouTube.

La influencer aseguró que está acostumbrada a los comentarios negativos, por lo que le dio un consejo al también cantante cubano: “Él debe de agradecerse a la gente como yo, somos los que prendemos la televisión, mi amor, cuando tú haces un papel o algo, somos los que te damos de tragar, mi vida. El chico todo el mundo se viene haciendo la víctima, que no tiene otro talento que tener ojos bonitos”.

Wendy Guevara destroza a Sian Chiong tras hablar mal de ella en LCDLF México. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

¿Qué dijo Sian Chiong sobre Wendy Guevara en LCDLF México?

En una charla con Ricardo Peralta, el actor cubano comparó al youtuber con Wendy Guevara asegurando que él si está “estudiado” y “preparado” en comparación con la integrante de “Las Perdidas”. Los comentarios del también cantante generaron gran molestia en redes sociales, donde ya recibe fuertes críticas de los fanáticos.

“Tú sí tienes cultura, sabes varios idiomas, has viajado. Es bueno hablar contigo”, dijo Sian Chiong sobre Ricardo Peralta al compararlo con la ganadora de la primera temporada. El momento se difundió rápidamente por redes sociales, donde internautas salieron en defensa de Guevara y ya exigen que sea eliminado del reality show.