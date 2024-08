Arath de la Torre le dedica un emotivo mensaje a su “Team Mar” antes de la eliminación en “La Casa de los Famosos México”: “Jueguen desde el amor”

La tercera semana de “La Casa de los Famosos México” ha estado llena de tensión a raíz de la discusión que los participantes tuvieron entre la noche del lunes 5 y martes 6 de agosto. Esto marcó la división entre el cuarto Mar y Tierra que lideran el actor y comediante Arath de la Torre y el generador de contenido Adrián Marcelo, respectivamente. También provocó la nominación de todos los jugadores, así que el actor le dedicó un emotivo mensaje a su “Team Mar”.

El conductor del “Programa Hoy”, de 49 años de edad, habló con sus compañeros de cuarto previo a que comenzara la Gala de eliminación, a fin de alentarlos. Por lo mismo, Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Gala Montes y Mario Bezares (a) “Mayito” formaron un círculo y se tomaron de las manos para decretar que todos permanecerán en el reality show de Televisa.

Arath de la Torre lidera al “Team Mar”. Foto: Instagram La Casa de los Famosos México.

Arath de la Torres le dedica un conmovedor mensaje al “Team Mar”

“Si yo me voy, sigan nadando (...). Ha sido un gozo, no me pudo tocar mejor cuarto que este”, expresó Arath de la Torre, quien agregó que considera que la gente los quiere. “Confiemos en regresar todos. Y si alguien no regresa, vamos adelante todos”.

Adicionalmente, el comediante originario de Cancún, Quintana Roo, expresó que la clave es jugar “bien, con cariño, desde el amor y no desde el odio”. Las palabras del actor conmovieron al resto de los integrantes del cuarto Mar que ha vivido altibajos porque ya perdió a dos integrantes, Paola Durante y Shanik Berman, quienes fueron la primera y segunda expulsada, respectivamente.

En tanto, Sian Chiong abandonó al cuarto Mar para apoyar al cuarto Tierra del que son parte Adrián Marcelo, Agustín Fernández, Araceli Ordaz (a) “Gomita”, Luis “Potro” Caballero, Mariana Echeverría, Ricardo Peralta y Sabine Moussier.

Mario Bezares se pone emotivo antes de la expulsión en “La Casa de los Famosos México”

Mario Bezares, de 65 años, también le dedicó un mensaje al “Team Mar” y le expresó lo siguiente: “Este cuarto es maravilloso. Yo me doy unas divertidas con ustedes, mis niñas preciosas. De verdad que nos sentimos como los tíos de ustedes (...). Yo siento que no va a salir ninguno de nosotros, yo creo que le toca a uno de Tierra salir por justicia”.

Las palabras de los dos veteranos del cuarto Mar quedaron grabadas en videos que son tendencias en redes sociales, especialmente en X, red antes llamada Twitter, donde el “Team Mar” ha recibido numerosas muestras de apoyo.