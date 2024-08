En redes sociales, Adrián Marcelo es acusado de violencia de género y exigen su expulsión de “La Casa de los Famosos México”

Las tendencias en redes sociales se enfocan en “La Casa de los Famosos México” debido a la discusión que sostuvieron todos los participantes entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. Especialmente las miradas están puestas en el generador de contenido regiomontano Adrián Marcelo, de 34 años de edad, porque numerosos usuarios lo acusan de ejercer violencia de género en contra de dos participantes.

El presentador nacido en Monterrey, Nuevo León, se dirigió a las actrices Briggitte Bozzo, de 22 años de edad, y Gala Montes, de 24 años, con palabras despectivas que quedaron grabadas. Numerosas personas han compartido los videos, sobre todo en X, red antes llamada Twitter.

Exigen la expulsión de Adrián Marcelo de “La Casa de los Famosos México”

Mediante esta red, diversos usuarios exigen la expulsión de Adrián Marcelo, ya que consideran que “minimiza la depresión, es xenófobo por nominar a alguien sólo por ser extranjero, es machista y está obsesionado molestando a una niña de 22 años y no debería de sorprenderles”.

El usuario de X Emmanuel Páez-Pérez (@EmmanuellePaez) destacó que el conductor, cuyo nombre completo es Adrián Marcelo Moreno Olvera, está titulado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con la Cédula profesional 8459960, pero “hoy agredió a Gala Montes, quien está diagnosticada con depresión”.

Adrián Marcelo y sus comentarios acerca de la salud mental de Gala Montes

En la misma publicación se lee que el regiomontano “humilló e incapacitó a nivel nacional” a la actriz mexicana durante la discusión que tuvieron, indicándole que no debería de estar en “La Casa de los Famosos México” por sus problemas de salud mental. El presentador también abordó a la actriz venezolana Briggitte Bozzo, a quien previamente le ha hecho comentarios acerca de su cuerpo, mismos en los que han participado sus compañeros del cuarto Tierra.

El comunicador Sebastián Reséndiz, quien colabora en el “Programa Hoy”, recurrió a su cuenta de X (@SebasResendiz) para publicar un video y exponer que Adrián Marcelo no sólo agredió a las jóvenes, sino que demostró que es un “tipejo que arremetió contra temas tan sensibles. Cobarde, no sabe hacer otra cosa. Por qué no se enfrentó así a otro hombre en la casa, por qué se tuvo que enfrentar de la manera más ruin contra dos chicas, qué te pasa. No puedo creer lo que vi”.

Qué es la violencia de género

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia de género son acciones en contra de las mujeres. Estos actos derivan en afectaciones físicas, sexuales o psicológicas. Por ende, la violencia de género “se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas”.

Esto quiere decir que el término se usa principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia, precisa la ONU.